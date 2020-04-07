«Изюминкой будут светильники». В Могилёве заканчивают реконструкцию моста на Первомайской

Новости Беларуси. Реконструкция моста на улице Первомайской в Могилеве на завершающем этапе. Это центральный путепровод города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Реконструкция моста на улице Первомайской в Могилеве на завершающем этапе. Это центральный путепровод города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас здесь заканчиваются строительные работы: идет облицовка гранитом тумбы, начинается установка чугунных ограждений. Дорожникам предстоит уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия. Свою лепту в обновление моста внесет и предприятие «Могилевзеленстрой», финальный аккорд – благоустройство и озеленение.
Геннадий Калачев, начальник отдела Могилевского строительно-монтажного поезда № 761:
В итоге могилевчане и гости нашего города получат красивый и современный мост с четырьмя полными полосами, с широким тротуаром, удобным для проезда велосипедистов и прохода пешеходов. Изюминкой моста будут светильники высотой около 5 метров, которые подчеркнут красоту этого моста. Также мы выполним посадку травы, озеленение.
Сдача объекта запланирована на вторую половину апреля. Первоначально планировали только обновить путепровод, не меняя его размеров. Но корректировку внесли перспективные планы железной дороги, которая намерена в будущем провести электрификацию движения поездов.