«Изюминкой будут светильники». В Могилёве заканчивают реконструкцию моста на Первомайской

Новости Беларуси. Реконструкция моста на улице Первомайской в Могилеве на завершающем этапе. Это центральный путепровод города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас здесь заканчиваются строительные работы: идет облицовка гранитом тумбы, начинается установка чугунных ограждений. Дорожникам предстоит уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия. Свою лепту в обновление моста внесет и предприятие «Могилевзеленстрой», финальный аккорд – благоустройство и озеленение.

Геннадий Калачев, начальник отдела Могилевского строительно-монтажного поезда № 761:

В итоге могилевчане и гости нашего города получат красивый и современный мост с четырьмя полными полосами, с широким тротуаром, удобным для проезда велосипедистов и прохода пешеходов. Изюминкой моста будут светильники высотой около 5 метров, которые подчеркнут красоту этого моста. Также мы выполним посадку травы, озеленение.