Прямой эфир

«Изюминкой будут светильники». В Могилёве заканчивают реконструкцию моста на Первомайской

07 апреля 2020 07:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Реконструкция моста на улице Первомайской в Могилеве на завершающем этапе. Это центральный путепровод города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Изюминкой будут светильники». В Могилёве заканчивают реконструкцию моста на Первомайской-1

Сейчас здесь заканчиваются строительные работы: идет облицовка гранитом тумбы, начинается установка чугунных ограждений. Дорожникам предстоит уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия. Свою лепту в обновление моста внесет и предприятие «Могилевзеленстрой», финальный аккорд – благоустройство и озеленение.

«Изюминкой будут светильники». В Могилёве заканчивают реконструкцию моста на Первомайской-4

Геннадий Калачев, начальник отдела Могилевского строительно-монтажного поезда № 761:
В итоге могилевчане и гости нашего города получат красивый и современный мост с четырьмя полными полосами, с широким тротуаром, удобным для проезда велосипедистов и прохода пешеходов. Изюминкой моста будут светильники высотой около 5 метров, которые подчеркнут красоту этого моста. Также мы выполним посадку травы, озеленение.

«Изюминкой будут светильники». В Могилёве заканчивают реконструкцию моста на Первомайской-7

Сдача объекта запланирована на вторую половину апреля. Первоначально планировали только обновить путепровод, не меняя его размеров. Но корректировку внесли перспективные планы железной дороги, которая намерена в будущем провести электрификацию движения поездов.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Геннадий Калачёв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Миссия ВОЗ прибывает в Беларусь. Что будут изучать эксперты
07 апреля 2020 06:42

Миссия ВОЗ прибывает в Беларусь. Что будут изучать эксперты

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам проведёт прямую телефонную линию
07 апреля 2020 06:39

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам проведёт прямую телефонную линию

На первом блоке БелАЭС закончились комплексные испытания систем безопасности
07 апреля 2020 06:36

На первом блоке БелАЭС закончились комплексные испытания систем безопасности