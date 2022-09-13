«Сообщил, кто ведёт дело». В Минске за разглашение тайны следствия задержаны адвокаты

Новости Беларуси. Сотрудники ГУБОПиК задержали группу адвокатов, которые, пользуясь служебным положением и доступом к уголовным делам, «сливали» секретные данные анархистам и экстремистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так называемые адвокаты защищали радикалов и террористов, получали непрозрачные доходы, а данные уголовных дел отправляли зарубежным кураторам. Сфера вашей деятельности?

Адвокат. Меня допросили в качестве свидетеля по уголовному делу экстремистской направленности.

В ходе расследования по уголовному делу я разгласил тайну предварительного следствия. Сообщил, кто ведет дело: какой следователь, какой оперативный работник.

Михаил Бедункевич, заместитель начальника ГУБОПиК МВД Беларуси:

В настоящее время проводится документирование преступной деятельности. Проведены задержания, изучается содержимое телефонов. Кроме основных фактов преступной деятельности, связанной с передачей информации за рубеж о персональных данных, также установлена причастность адвокатов к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, которые были совершены в августе 2020 года и связаны с протестными акциями на территории Минска.