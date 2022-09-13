Межпарламентское взаимодействие и обмен технологиями. Кочанова встретилась с членами Совета Федерации России

Историческая память, взаимодействие между регионами, работа с молодежью и межпарламентское сотрудничество. Эти темы председатель Совета Республики Наталья Кочанова обсудила с членами Совета Федерации России от Краснодарского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашу страну и этот южный регион связывают давние отношения. Вырос товарооборот – в 2021 году цифра превысила 370 миллионов долларов. Сотрудничество развивается в промышленности и сельском хозяйстве. Для кубанских аграриев важно иметь качественную технику и своевременно обновлять автопарк. Основные направления экономического взаимодействия стороны определи на Форуме регионов в Гродно.

Еще одна тема – межпарламентское сотрудничество и реализация союзных программ. Поддержка друг друга как никогда актуальна в условиях развязанных против наших государств информационной и экономической войн. Противостоять необходимо, отстаивая историческую правду и развивая сотрудничество.