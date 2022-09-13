Межпарламентское взаимодействие и обмен технологиями. Кочанова встретилась с членами Совета Федерации России
Историческая память, взаимодействие между регионами, работа с молодежью и межпарламентское сотрудничество. Эти темы председатель Совета Республики Наталья Кочанова обсудила с членами Совета Федерации России от Краснодарского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нашу страну и этот южный регион связывают давние отношения. Вырос товарооборот – в 2021 году цифра превысила 370 миллионов долларов. Сотрудничество развивается в промышленности и сельском хозяйстве. Для кубанских аграриев важно иметь качественную технику и своевременно обновлять автопарк. Основные направления экономического взаимодействия стороны определи на Форуме регионов в Гродно.
Еще одна тема – межпарламентское сотрудничество и реализация союзных программ. Поддержка друг друга как никогда актуальна в условиях развязанных против наших государств информационной и экономической войн. Противостоять необходимо, отстаивая историческую правду и развивая сотрудничество.
Владимир Бекетов, член Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Федерального собрания России:
У нас очень хороший институт по производству семян пшеницы, вообще колосовых и зерновых культур. Это для вас интересно. Садоводство, виноградарство развиваются. Я думаю, что это тоже будет интересно для вас. Сегодня уже и селекционеры, да и вообще люди научились продвигать. И у нас все это продвигается дальше. Продукция машиностроения будет востребована в Краснодарском крае, России. В перспективе и Россия нацелена на то, чтобы более тесно сотрудничать с Республикой Беларусь.
Речь зашла и о молодежной политике. Ее фундамент уже заложен. Например, уникальный проект «Поезд Памяти» будет продолжен.