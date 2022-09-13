«17 граней единства». Азарёнок стал спикером патриотического форума в Бобруйске
Новости Беларуси. В Бобруйске цикл мероприятий, посвященных предстоящему государственному празднику, открыл общественно-политический марафон «17 граней единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участники – представители общественных организаций, а также активные горожане.
Площадкой для дискуссии и обмена мнениями стал бобруйский филиал Могилевского областного театра. Диалог получился содержательным и эмоциональным. Для обсуждения был предложен широкий круг вопросов: международное сотрудничество, партийное строительство, перспективы развития «Белой Руси». Также дискутировали о том, как прививать патриотические ценности будущему поколению.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Воспитание патриотизма зависит от семьи и государства. Вот когда мы всем государством станем общей большой семьей, где есть батька, и батька наводит порядок в семье, вот тогда у нас все будет нормально с молодежью. В принципе, так сейчас и есть.
Елена Роботь, жительница Бобруйска:
Мы – будущее нашего государства. И во многом оно зависит от того, как мы себя поставим, как будем работать не только над собой, но и над нашей страной.
Илья Печень, житель Бобруйска:
Остались очень положительные эмоции от того, какие были качественные спикеры, какие были влиятельные и сильные люди, какая у них была сильная и поставленная речь. Это опыт, который точно навсегда останется в памяти.
Андрей Басак, заместитель председателя общественного объединения «Белая Русь»:
Особенность задачи нашего марафона в том, чтобы люди на местах могли высказать свое мнение по вопросам, которые наиболее интересуют сейчас общество. Мы хотим услышать именно мнения с места, не научить чему-то, а именно услышать мнения с места для того, чтобы в дальнейшем принимать соответствующие решения.
По итогам общественно-политического марафона будет подготовлен анализ озвученных на встречах предложений, который представят на рассмотрение главе государства. Учтут мнение каждого белоруса.
14 сентября поделиться своими идеями смогут жители города на Немане. Марафон принимает Гродно.