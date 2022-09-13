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«17 граней единства». Азарёнок стал спикером патриотического форума в Бобруйске

13 сентября 2022 17:24
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Новости Беларуси. В Бобруйске цикл мероприятий, посвященных предстоящему государственному празднику, открыл общественно-политический марафон «17 граней единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участники – представители общественных организаций, а также активные горожане.

«17 граней единства». Азарёнок стал спикером патриотического форума в Бобруйске-1

Площадкой для дискуссии и обмена мнениями стал бобруйский филиал Могилевского областного театра. Диалог получился содержательным и эмоциональным. Для обсуждения был предложен широкий круг вопросов: международное сотрудничество, партийное строительство, перспективы развития «Белой Руси». Также дискутировали о том, как прививать патриотические ценности будущему поколению.

«17 граней единства». Азарёнок стал спикером патриотического форума в Бобруйске-4

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Воспитание патриотизма зависит от семьи и государства. Вот когда мы всем государством станем общей большой семьей, где есть батька, и батька наводит порядок в семье, вот тогда у нас все будет нормально с молодежью. В принципе, так сейчас и есть.

«17 граней единства». Азарёнок стал спикером патриотического форума в Бобруйске-7

Елена Роботь, жительница Бобруйска:
Мы – будущее нашего государства. И во многом оно зависит от того, как мы себя поставим, как будем работать не только над собой, но и над нашей страной.

«17 граней единства». Азарёнок стал спикером патриотического форума в Бобруйске-10

Илья Печень, житель Бобруйска:
Остались очень положительные эмоции от того, какие были качественные спикеры, какие были влиятельные и сильные люди, какая у них была сильная и поставленная речь. Это опыт, который точно навсегда останется в памяти.

«17 граней единства». Азарёнок стал спикером патриотического форума в Бобруйске-13

Андрей Басак, заместитель председателя общественного объединения «Белая Русь»:
Особенность задачи нашего марафона в том, чтобы люди на местах могли высказать свое мнение по вопросам, которые наиболее интересуют сейчас общество. Мы хотим услышать именно мнения с места, не научить чему-то, а именно услышать мнения с места для того, чтобы в дальнейшем принимать соответствующие решения.

«17 граней единства». Азарёнок стал спикером патриотического форума в Бобруйске-16

По итогам общественно-политического марафона будет подготовлен анализ озвученных на встречах предложений, который представят на рассмотрение главе государства. Учтут мнение каждого белоруса.

14 сентября поделиться своими идеями смогут жители города на Немане. Марафон принимает Гродно.

# День народного единства # общество # Григорий Азарёнок # Елена Роботь # Илья Печень # Андрей Басак # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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