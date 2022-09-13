«17 граней единства». Азарёнок стал спикером патриотического форума в Бобруйске

Новости Беларуси. В Бобруйске цикл мероприятий, посвященных предстоящему государственному празднику, открыл общественно-политический марафон «17 граней единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участники – представители общественных организаций, а также активные горожане.

Площадкой для дискуссии и обмена мнениями стал бобруйский филиал Могилевского областного театра. Диалог получился содержательным и эмоциональным. Для обсуждения был предложен широкий круг вопросов: международное сотрудничество, партийное строительство, перспективы развития «Белой Руси». Также дискутировали о том, как прививать патриотические ценности будущему поколению.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Воспитание патриотизма зависит от семьи и государства. Вот когда мы всем государством станем общей большой семьей, где есть батька, и батька наводит порядок в семье, вот тогда у нас все будет нормально с молодежью. В принципе, так сейчас и есть.

Елена Роботь, жительница Бобруйска:

Мы – будущее нашего государства. И во многом оно зависит от того, как мы себя поставим, как будем работать не только над собой, но и над нашей страной.

Илья Печень, житель Бобруйска:

Остались очень положительные эмоции от того, какие были качественные спикеры, какие были влиятельные и сильные люди, какая у них была сильная и поставленная речь. Это опыт, который точно навсегда останется в памяти.

Андрей Басак, заместитель председателя общественного объединения «Белая Русь»:

Особенность задачи нашего марафона в том, чтобы люди на местах могли высказать свое мнение по вопросам, которые наиболее интересуют сейчас общество. Мы хотим услышать именно мнения с места, не научить чему-то, а именно услышать мнения с места для того, чтобы в дальнейшем принимать соответствующие решения.