«Неотъемлемая часть нашей истории». Тему белорусского единства обсудили на форуме «Беларусь адзiная»





Алексей Коробущенко, заместитель председателя историко-патриотического общественного объединения «Будем помнить»:

У каждого народа есть своя история. История богатая. Говорят, что человек, который не знает или забыл историю, не имеет будущего. А почему государственный праздник? Ну а как по-другому? В каждой белорусской семье, если посмотреть ее истоки, корни, кто-то пострадал в тот период, когда родители были там, а дети были здесь. Потом Великая Отечественная война, каждый третий белорус погиб в ней. И почему это не должен быть праздник? Когда весь народ объединился, сплотился, победил врага, который пришел. Тогда мы были советским народом, но все равно. Белорусский народ – неотъемлемая часть нашей истории.