«Неотъемлемая часть нашей истории». Тему белорусского единства обсудили на форуме «Беларусь адзiная»

Новости Беларуси. О страницах подлинной истории продолжают говорить участники информационно-просветительского форума «Беларусь адзiная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О страницах подлинной истории продолжают говорить участники информационно-просветительского форума «Беларусь адзiная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Коробущенко, заместитель председателя историко-патриотического общественного объединения «Будем помнить»:
У каждого народа есть своя история. История богатая. Говорят, что человек, который не знает или забыл историю, не имеет будущего. А почему государственный праздник? Ну а как по-другому? В каждой белорусской семье, если посмотреть ее истоки, корни, кто-то пострадал в тот период, когда родители были там, а дети были здесь. Потом Великая Отечественная война, каждый третий белорус погиб в ней. И почему это не должен быть праздник? Когда весь народ объединился, сплотился, победил врага, который пришел. Тогда мы были советским народом, но все равно. Белорусский народ – неотъемлемая часть нашей истории.
Инициатива проведения форума «Беларусь адзіная» была поддержана главой государства. В 2021 году форум объехал все регионы страны. Акция объединила более 2 500 человек. В 2022 году спикеры встреч также посетят различные регионы Беларуси. Завершится марафон 16 сентября в Гродненской области.
«С оружием в руках против польской оккупации». Марзалюк об исторической памяти и значении Дня народного единства. Подробности здесь.