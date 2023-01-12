Сообщают о попытке взять кредит на ваше имя. В Беларуси активизировались «банковские» аферисты

Под видом сотрудников службы безопасности банков уговаривают людей оформить на себя кредит, чтобы якобы таким образом задержать мошенников. При этом используют лжебанкиры чужие аккаунты Viber. Как работает схема, подробно рассказали в МВД. Граждан призывают не поддаваться на такие уловки.

Василий Шупляк, начальник отдела главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:

Почти ежедневно в разных регионах страны регистрируются случаи, когда злоумышленники звонят гражданам и уговаривают оформить на себя кредит. Аферисты всегда связываются исключительно через Viber и рассказывают историю, что неизвестные подали заявку на оформление кредита на крупную сумму, воспользовавшись личными данными потерпевших. Чтобы им помешать и вывести на чистую воду, гражданину необходимо взять займ на такую же сумму, иногда в нескольких банках. И перевести на сохранный счет. При этом мошенники требуют от потерпевших конфиденциальности, в том числе не связываться с банками и ничего не уточнять.