Сообщают о попытке взять кредит на ваше имя. В Беларуси активизировались «банковские» аферисты

Новости Беларуси. Белорусов в очередной раз предупреждают о телефонном мошенничестве. В последнее время активизировались так называемые банковские аферисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусов в очередной раз предупреждают о телефонном мошенничестве. В последнее время активизировались так называемые банковские аферисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под видом сотрудников службы безопасности банков уговаривают людей оформить на себя кредит, чтобы якобы таким образом задержать мошенников. При этом используют лжебанкиры чужие аккаунты Viber. Как работает схема, подробно рассказали в МВД. Граждан призывают не поддаваться на такие уловки.
Василий Шупляк, начальник отдела главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:
Почти ежедневно в разных регионах страны регистрируются случаи, когда злоумышленники звонят гражданам и уговаривают оформить на себя кредит. Аферисты всегда связываются исключительно через Viber и рассказывают историю, что неизвестные подали заявку на оформление кредита на крупную сумму, воспользовавшись личными данными потерпевших. Чтобы им помешать и вывести на чистую воду, гражданину необходимо взять займ на такую же сумму, иногда в нескольких банках. И перевести на сохранный счет. При этом мошенники требуют от потерпевших конфиденциальности, в том числе не связываться с банками и ничего не уточнять.
Более того? в некоторых случаях для убедительности жертвам присылают фотографии служебных удостоверений правоохранителей.
Банковские мошенники за несколько дней похитили у белорусов 27 тысяч рублей. Все потерпевшие поверили, что своими действиями помогают правоохранителям задержать злоумышленников, взяли кредиты в банках и отправили деньги мошенникам.
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