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Сообщают о попытке взять кредит на ваше имя. В Беларуси активизировались «банковские» аферисты

12 января 2023 07:57
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Новости Беларуси. Белорусов в очередной раз предупреждают о телефонном мошенничестве. В последнее время активизировались так называемые банковские аферисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщают о попытке взять кредит на ваше имя. В Беларуси активизировались «банковские» аферисты-1

Под видом сотрудников службы безопасности банков уговаривают людей оформить на себя кредит, чтобы якобы таким образом задержать мошенников. При этом используют лжебанкиры чужие аккаунты Viber. Как работает схема, подробно рассказали в МВД. Граждан призывают не поддаваться на такие уловки.

Сообщают о попытке взять кредит на ваше имя. В Беларуси активизировались «банковские» аферисты-4

Василий Шупляк, начальник отдела главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:
Почти ежедневно в разных регионах страны регистрируются случаи, когда злоумышленники звонят гражданам и уговаривают оформить на себя кредит. Аферисты всегда связываются исключительно через Viber и рассказывают историю, что неизвестные подали заявку на оформление кредита на крупную сумму, воспользовавшись личными данными потерпевших. Чтобы им помешать и вывести на чистую воду, гражданину необходимо взять займ на такую же сумму, иногда в нескольких банках. И перевести на сохранный счет. При этом мошенники требуют от потерпевших конфиденциальности, в том числе не связываться с банками и ничего не уточнять.

Сообщают о попытке взять кредит на ваше имя. В Беларуси активизировались «банковские» аферисты-7

Более того? в некоторых случаях для убедительности жертвам присылают фотографии служебных удостоверений правоохранителей.

Сообщают о попытке взять кредит на ваше имя. В Беларуси активизировались «банковские» аферисты-10

Банковские мошенники за несколько дней похитили у белорусов 27 тысяч рублей. Все потерпевшие поверили, что своими действиями помогают правоохранителям задержать злоумышленников, взяли кредиты в банках и отправили деньги мошенникам.

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# Мошенничество # общество # Василий Шупляк # Фотофакт

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