«Сомневаюсь, что наши сверстники так умеют». Чему научились участники слёта юных спасателей под Брестом?

Новости Беларуси. Под Брестом 28 мая завершается областной слет юных спасателей. Больше полусотни школьников из региона на протяжении трех дней соревновались в практических навыках пожарных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Под Брестом 28 мая завершается областной слет юных спасателей. Больше полусотни школьников из региона на протяжении трех дней соревновались в практических навыках пожарных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Борьба развернулась нешуточная. В каждой команде по 10 человек, возраст участников – 14-16 лет. Все они сдали своеобразный тест на выносливость, скорость и смелость, а еще тут важно умение подставить плечо, развернуть палатку за 13 секунд или подготовить дрова для «костра дружбы». Справляться с вызовами ребята учились сообща.
Олег Червяковский, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского ГРОЧС:
Стытычевская средняя школа Пинского района уже четыре года подряд держит пальму первенства в Пинском районе, и конкурентов пока не видно. Девочки, подрастающее поколение, приезжают, и передается это все из поколения в поколение. И дети с радостью приезжают на эти слеты. Но чтобы сюда попасть, надо что сделать?
– Постараться. Занять первое место.
Я думаю, что мы справимся, потому что сил ушло много и еще уйдет много. Надеюсь, все получится.
Научились развертывать рукав, тушить пожар, ставить палатку буквально за 13 секунд. Я сомневаюсь, что наши сверстники так умеют.
Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:
В первую очередь ребята получат заряд положительных эмоций. Это новые знакомства, это пополнение знаний в области безопасности жизнедеятельности. И, конечно, это будут ценные подарки и призы от организаторов этого мероприятия.
Жили участники слета в палаточном городке, а готовили – на полевой кухне. Команда победитель отправится на общенациональный слет, который пройдет в июле.