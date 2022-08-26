Солодуха о медали за новую песню: очень признателен я автору, судьбе, господу богу, родителям и всему белорусскому народу

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:

Очень признателен я, наверное, в первую очередь, конечно же, автору. Имя мы его откроем позже. Признателен судьбе, господу богу, как всегда, за такой подарок. Родителям обязательно, потому что выучили музыке, дали образование. И всему белорусскому народу за такую реакцию на эту песню. Я думаю, что она будет сейчас… Вчера был звонок из Воложина, пригласили на 3 сентября на районные дожинки. Самый интересный звонок был из Кобрина. «Саша, у нас дожинки 27 августа». Я говорю: «Я уже расписан». Я в Копыле на «Вытоках» завтра и в Солигорске в День шахтера. «Нет-нет, не надо ваше выступление. Если можно, пришлите нам минус, чтобы наши артисты исполнили ее на наших местных дожинках».

«Новый хит всех полей». Александр Солодуха презентовал свою песню «За агронома». Премьера на СТВ – смотрите здесь.