Солодуха о медали за новую песню: очень признателен я автору, судьбе, господу богу, родителям и всему белорусскому народу

Новости Беларуси. У фестиваля «Дажынкi-2022», похоже, появилась музыкальная визитка. Новая композиция Александра Солодухи «За агранома» нарасхват, ее желают услышать с праздничных сцен в каждом регионе. Для работников агропромышленного комплекса эта песня стала своеобразным гимном уборочной страды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Брыло о композиции Солодухи «За агронома»: эта замечательная песня будет подталкивать наших ребят на геройские поступки (тут подробнее).
Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:
Очень признателен я, наверное, в первую очередь, конечно же, автору. Имя мы его откроем позже. Признателен судьбе, господу богу, как всегда, за такой подарок. Родителям обязательно, потому что выучили музыке, дали образование. И всему белорусскому народу за такую реакцию на эту песню. Я думаю, что она будет сейчас… Вчера был звонок из Воложина, пригласили на 3 сентября на районные дожинки. Самый интересный звонок был из Кобрина. «Саша, у нас дожинки 27 августа». Я говорю: «Я уже расписан». Я в Копыле на «Вытоках» завтра и в Солигорске в День шахтера. «Нет-нет, не надо ваше выступление. Если можно, пришлите нам минус, чтобы наши артисты исполнили ее на наших местных дожинках».
«Новый хит всех полей». Александр Солодуха презентовал свою песню «За агронома». Премьера на СТВ – смотрите здесь.