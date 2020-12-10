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Солодуха, Гюнешь, шоу «Аллюр». Кто ещё выступит на новогоднем концерте СТВ?

10 декабря 2020 18:08
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Новости Беларуси. Во Дворце Республики проходит праздничное шоу «Новогодний Голубой огонек: назад в будущее», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хорошая компания с белорусскими звездами и давно полюбившиеся песни – залог настоящего праздника в преддверии новогодней ночи.

Солодуха, Гюнешь, шоу «Аллюр». Кто ещё выступит на новогоднем концерте СТВ?-1

Со сцены гостей приветствуют ведущие концерта – комик Максим Сокол и актриса Катя Муратова. Организатором праздника выступил Молодежный театр эстрады, транслировать голубой огонек будет телеканал СТВ.

Солодуха, Гюнешь, шоу «Аллюр». Кто ещё выступит на новогоднем концерте СТВ?-4

С экранов телевизоров вы услышите легендарные хиты эпохи «Диско», которые в свое время будоражили сознание не одного поколения слушателей. А захватывающий сюжет праздника поможет совершить настоящее путешествие во времени.

Солодуха, Гюнешь, шоу «Аллюр». Кто ещё выступит на новогоднем концерте СТВ?-7

Солодуха, Гюнешь, шоу «Аллюр». Кто ещё выступит на новогоднем концерте СТВ?-9

Украсят новогоднюю ночь выступления таких артистов как Гюнешь, Жанет, шоу «Аллюр», группа «PROвокация» и другие. Среди приглашенных гостей также заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.

Солодуха, Гюнешь, шоу «Аллюр». Кто ещё выступит на новогоднем концерте СТВ?-12

Телеканал СТВ приглашает зрителей встретить Новый год вместе. Подключайтесь к нашему эфиру 31 декабря и проводите праздничную ночь под хорошую музыку.

# Новый год # общество # Максим Сокол # Екатерина Муратова # Гюнешь # Жанет # Александр Солодуха # Фотофакт

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