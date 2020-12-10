Солодуха, Гюнешь, шоу «Аллюр». Кто ещё выступит на новогоднем концерте СТВ?

Новости Беларуси. Во Дворце Республики проходит праздничное шоу «Новогодний Голубой огонек: назад в будущее», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хорошая компания с белорусскими звездами и давно полюбившиеся песни – залог настоящего праздника в преддверии новогодней ночи.

Со сцены гостей приветствуют ведущие концерта – комик Максим Сокол и актриса Катя Муратова. Организатором праздника выступил Молодежный театр эстрады, транслировать голубой огонек будет телеканал СТВ.

С экранов телевизоров вы услышите легендарные хиты эпохи «Диско», которые в свое время будоражили сознание не одного поколения слушателей. А захватывающий сюжет праздника поможет совершить настоящее путешествие во времени.

Украсят новогоднюю ночь выступления таких артистов как Гюнешь, Жанет, шоу «Аллюр», группа «PROвокация» и другие. Среди приглашенных гостей также заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.