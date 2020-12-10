Декан факультета Ташкентского университета: «Узбекский и белорусский народы веками дружили, у нас очень тесные связи»

Новости Беларуси. Несмотря на свой почтенный возраст, Белорусский национальный технический университет шагает в ногу со временем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

89 специальностей, 16 факультетов и 5 институтов, 21 учебный корпус и 17 общежитий – математика впечатляет. Выпускники университета возглавляют ведущие предприятия страны. К юбилею приурочили выставки, открытие лабораторий и новых кафедр. В год столетия сотни событий, но, пожалуй, на самую долгую память останется торжественная закладка символической капсулы времени, которая будет вскрыта потомками в 2070 году. Для этого художниками и архитекторами вуза создана скульптурная композиция «Кристалл знаний». Эстафета огня, закладка капсулы времени. Как отмечают 100-летие БНТУ

Поздравления принимают сразу несколько поколений: студенты, педагоги, выпускники. Теплые слова в адрес именинника звучат и от зарубежных гостей. Сегодня в вузе обучается 2,5 тысячи студентов из 47 государств.

Олимжон Рискулов, декан совместного узбекско-белорусского факультета Ташкентского государственного транспортного университета:

Наши, узбекский и белорусский народы веками дружили, у нас очень тесные связи. Ну а политическая воля наших двух президентов, многоуважаемого Александра Григорьевича Лукашенко и президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиеева, в 2018-2019 годах в городе Минске, в Ташкенте подписали государственные соглашения и договоры – во всех сферах экономики и в том числе в сфере образования.

Садритдин Турабджанов, ректор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова, доктор технических наук, профессор:

Мы уже по пяти направлениям создали совместные образовательные программы, уже обучаем наших студентов. Уже первый курс в этом году мы приняли по пяти направлениям следующего года. На втором курсе уже тоже обучаются более 100 студентов. В следующем учебном году они приедут в Минск продолжать здесь, третий-четвертый курс, в Белорусском национальном техническом университете. Мы сейчас уже создаем свой технопарк Ташкентского государственного технического университета. Когда мы были здесь, мы очень были рады смотреть такой развитый технопарк БНТУ и хотели у нас тоже такой технопарк создать. И вот наше правительство поддержало нас. Совместно сейчас над этим технопарком работаем, уже началось строительство технопарка. И совместные научные разработки, я думаю, там будут.