Чем опасен хеликобактер пилори для здоровья желудка? Ответил гастроэнтеролог

Половина населения нашей планеты заражена этим микроорганизмом. Хеликобактер пилори – бактерия, которая обитает в желудке человека и считается одной из наиболее распространенных инфекций в мире.

Артур Гатальский, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Нордин»:

Симптоматика хеликобактера может быть от бессимптомного носительства, то есть человек не знает, что он заражен, но при этом заражает других. И от момента заражения до того момента, как симптоматика проявится, может пройти длительное количество месяцев, а может быть. и лет. Есть категории людей, у которых симптоматика проявляется выраженно. Это тяжесть, вздутие, изжога, отрыжка, снижение аппетита, горько-металлический привкус во рту.

Хеликобактер пилори приспособлен к выживанию в кислой среде желудка благодаря выработке фермента, который называется уреаза. Он нейтрализует кислоту и создает благоприятные условия для существования бактерий. Они проникают в слизистую оболочку желудка, вызывая воспаление и повреждение тканей. В результате у человека могут развиваться такие заболевания, как гастрит и язва.

Артур Гатальский:

Хеликобактерная инфекция чаще всего передается контактно-бытовым путем передачи через зараженные продукты, зараженную воду, контакт с больным человеком, а также столовые приборы. При обнаружении хеликобактера в тесном кругу (у пары или семьи) в данной ситуации рекомендуется обследовать всех других членов семьи на наличие хеликобактера.

Могут быть несколько ситуаций. Если заражен один человек, заражены все остальные, может быть такая ситуация, что заражен человек, а другие люди не зараженные. Но поскольку инфекция имеет контакт на бытовой передаче, лучше в данной ситуации перестраховаться.

Заражение часто происходит в раннем возрасте. Многие люди живут с бактерией десятилетиями, не подозревая о наличии инфекции. Диагностика недуга включает в себя дыхательные тесты на уреазу, анализ крови и эндоскопию.