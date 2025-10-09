Чем опасен хеликобактер пилори для здоровья желудка? Ответил гастроэнтеролог

Половина населения нашей планеты заражена этим микроорганизмом. Хеликобактер пилори – бактерия, которая обитает в желудке человека и считается одной из наиболее распространенных инфекций в мире.
Половина населения нашей планеты заражена этим микроорганизмом. Хеликобактер пилори – бактерия, которая обитает в желудке человека и считается одной из наиболее распространенных инфекций в мире.
Артур Гатальский, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Нордин»:
Симптоматика хеликобактера может быть от бессимптомного носительства, то есть человек не знает, что он заражен, но при этом заражает других. И от момента заражения до того момента, как симптоматика проявится, может пройти длительное количество месяцев, а может быть. и лет. Есть категории людей, у которых симптоматика проявляется выраженно. Это тяжесть, вздутие, изжога, отрыжка, снижение аппетита, горько-металлический привкус во рту.
Хеликобактер пилори приспособлен к выживанию в кислой среде желудка благодаря выработке фермента, который называется уреаза. Он нейтрализует кислоту и создает благоприятные условия для существования бактерий. Они проникают в слизистую оболочку желудка, вызывая воспаление и повреждение тканей. В результате у человека могут развиваться такие заболевания, как гастрит и язва.
Артур Гатальский:
Хеликобактерная инфекция чаще всего передается контактно-бытовым путем передачи через зараженные продукты, зараженную воду, контакт с больным человеком, а также столовые приборы. При обнаружении хеликобактера в тесном кругу (у пары или семьи) в данной ситуации рекомендуется обследовать всех других членов семьи на наличие хеликобактера.
Могут быть несколько ситуаций. Если заражен один человек, заражены все остальные, может быть такая ситуация, что заражен человек, а другие люди не зараженные. Но поскольку инфекция имеет контакт на бытовой передаче, лучше в данной ситуации перестраховаться.
Заражение часто происходит в раннем возрасте. Многие люди живут с бактерией десятилетиями, не подозревая о наличии инфекции. Диагностика недуга включает в себя дыхательные тесты на уреазу, анализ крови и эндоскопию.
Инна Чернявская, врач-эндоскопист медицинского центра «Нордин»:
Золотым стандартом обнаружения хеликобактер пилори является исследование ЭГДС. При процедуре берется биопсия, берется кусочек материала. Сразу мы смотрим, делаем тест. Это предварительное исследование. При этом тесте мы можем заподозрить, посмотреть, какое количество бактерий. Потом этот материал мы отправляем в лабораторию гистологическую, и там уже гистологи смотрят под микроскопом. Это более точная и информативная методика. Поэтому мы проверяем на хеликобактер пилори, что называется, дважды.
Соблюдайте правила личной гиены и пейте воду только из безопасных источников. Мыть посуду лучше горячей водой с моющим средством и затем кипятить ее в течение нескольких минут. Это надежный способ обеззараживания. Кроме тарелок и столовых приборов, уделите внимание и полотенцам, которые контактируют с пищей и руками.
Артур Гатальский:
В лечении хеликобактерной инфекции, так как это бактерия, чаще всего применяются антибиотики, их различная комбинация на определенный период времени. Может быть комбинированный вариант лечения, когда человеку назначается курс антибактериальных препаратов с последующим долечиванием другими видами препаратов, которые позволяют полностью искоренить и уничтожить хеликобактер со слизистой желудка или 12-перстной.
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