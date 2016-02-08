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Солигорский РОВД стал лучшим в области в третий раз

08 февраля 2016 15:03
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Новости Беларуси. Символ мужества и самоотверженности. Солигорский районный отдел внутренних дел признан лучшим в области. Третий раз за последние четыре года. В прошлом году чрезвычайно эффективно сработал отдел уголовного розыска и уголовно-исполнительная инспекция. Сразу два сотрудника признаны лучшими в профессии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Павел Гомон, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского районного отдела внутренних дел:
Служба научила меня разбираться в каждой ситуации, оценивать ее с разных сторон, понимать, почему человек совершает данное правонарушение, почему он оступается, и протягивать руку помощи, а не наказывать.

# общество # Милиция Беларуси # Геннадий Пуков # Солигорский РОВД

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