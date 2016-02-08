Илья Панков, адвокат Минской городской коллегии адвокатов: Как защитить себя от оскорбления в Сети?

Сегодня, пожалуй, трудно найти сферу жизни, которая не отражена в Интернете: мы общаемся с друзьями в социальных сетях, ведём деловую переписку посредством электронной почты. При этом никто из нас не застрахован от оскорблений, клеветы и троллинга. Существует ли возможность защитить свои права? Расскажет гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – адвокат Минской городской коллегии адвокатов Илья Панков.

Интернет – это правовое поле, или «поле беззакония»?

Илья Панков, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Интернет – Всемирная компьютерная сеть. Это система коммуникаций. И, когда нарушаются чьи-то права, посредством сети Интернет, то тогда, конечно, уже начинает действовать закон.

Конечно, для того, чтобы проанализировать конкретное дело, нужно ознакомиться с ним более детально, но, вместе с тем, по общему правилу: когда человека оскорбляют, он обращается в правоохранительные органы и составляется протокол.

Что такое оскорбление – это умышленное унижение чести и достоинства человека, выраженное в неприличной форме. Для того, чтобы оскорбление считалось таковым, обязательно – неприличная форма. Если честь и достоинство человека унижено в приличной форме, то оскорбления нет.

Если мы говорим о различных оскорблениях в социальных сетях, или каких-то некрасивых комментариях, должен ли нести ответственность человек, создавший эту социальную сеть: администраторы этой социальной сети, или строго – тот, кто написал, тот и несёт ответственность?

Илья Панков, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

По общему правилу, несёт ответственность тот, кто допустил это деяние. Если мы ведём речь о социальных сетях, то практически в той платформе, где создавать свой аккаунт может любой желающий, ответственность в том случае несёт тот, кто разместил непосредственно словосочетание оскорбительного характера, либо комментарий. Обладатель самого сайта не может контролировать действия людей, которые размещают комментарии. Тот, кто сделал этот комментарий, либо совершил какую-то запись, тот и несёт ответственность. Именно он!

Как зафиксировать, что тебя оскорбили? Как себя обезопасить, и если уж такое произошло, какие действия?

Илья Панков, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

В таких ситуациях, очень важно делать это быстро. Потому что сроки привлечения к административной ответственности составляют два месяца. Что нужно делать? Прежде всего, необходимо идти к нотариусу, который составит протокол осмотра письменного доказательства.

Нотариус откроет этот сайт, и удостоверит, что на этом ресурсе размещен комментарий оскорбительного характера. Не сам характер комментария, а само содержание. По сути, это материально удостоверенный скриншот страницы. Обычный скриншот может быть доказательством в случае если есть иные данные, подтверждающие, что совершено это деяние. Важно идти именно к нотариусу. Затем нужно выяснить, что этот комментарий размещен именно тем человеком, насчет которого у нас имеется подозрение.

Вот тут могут быть вопросы. Надо сразу же обращаться в милицию после удостоверенного материального скриншота в правоохранительные органы и просить сотрудников провести следующие действия: во-первых, выявить компьютер лица, в отношении которого имеется подозрение, что это он сделал этот комментарий, уточнить его IP-адрес. А второе – направить запрос поставщику интернет-услуг на предмет того, осуществлялся ли выход компьютера с таким IP-адресом на такой-то ресурс в такое-то время.

Весь вопрос упирается в доказывание. Если этот момент подтверждён, то тогда наступает ответственность. Если нет – административное дело должно быть прекращено. В любом случае – имеет ли место нарушение или совершили ли это нарушение конкретный гражданин, являются ли эти действия оскорбительными и множество прочих обстоятельств, – проверяет уже непосредственно суд, в том числе и с учетом доказательств, и своего внутреннего убеждения.

Какое наказание предусмотрено за оскорбление?

Илья Панков, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Законодательство об административных правонарушениях предусматривает административный штраф в размере до 20 базовых величин. Если с момента года нарушения этого административного правонарушения человек вновь оскорбляет другого человека, тогда уже действует уголовная ответственность. Максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

Понятие «троллинг» выходит за грани правового поля. Что касается правового поля… Какие у нас есть действия, приносящие вред другому человеку, помимо оскорбления: клевета, распространение сведений, которые порочат честь, достоинство, деловую репутацию лица и не соответствует действительности. Оскорбление и клевета несут административную и уголовную ответственность. Распространение сведений, порочащие честь, достоинство, деловую репутацию – относится к гражданскому законодательству.

Сам по себе «троллинг» не регулируется законодательством, и если вдруг в процессе каких-то действий, провоцирующих на что-то, всплывают признаки клеветы и оскорблений, – необходимо уже обращаться в правоохранительные органы либо в суд для защиты своего права. Если таких действий нет, то, к сожалению, к ответу привлечь человека нельзя.