Беларусь вышла на первое место в мире по количеству зубров: в стране насчитывается 1270 особей

Новости Беларуси. Беларусь вышла на первое место по количеству зубров. Ни в одной стране мира на воле нет такого количества этих животных. Согласно данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сейчас в Беларуси насчитывается 1270 особей. Большинство поголовья сконцентрировано в Беловежской пуще.

Сейчас идет активное перемещение зубров по территории страны. К примеру, микропопуляция животных уже создана в заказнике «Налибокский».

Восстановление поголовья началось в 1940 году с 10 зубров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.