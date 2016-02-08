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Беларусь вышла на первое место в мире по количеству зубров: в стране насчитывается 1270 особей

08 февраля 2016 07:10
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Новости Беларуси. Беларусь вышла на первое место по количеству зубров. Ни в одной стране мира на воле нет такого количества этих животных. Согласно данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сейчас в Беларуси насчитывается 1270 особей. Большинство поголовья сконцентрировано в Беловежской пуще.

Сейчас идет активное перемещение зубров по территории страны. К примеру, микропопуляция животных уже создана в заказнике «Налибокский».

Восстановление поголовья началось в 1940 году с 10 зубров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Зубры в Беловежской пуще

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