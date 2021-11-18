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Минимально на 15-20 км от границы. Вблизи Беларуси участились полёты западной разведывательной и боевой авиации

18 ноября 2021 12:49
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Новости Беларуси. У границы Беларуси участились полеты западной разведывательной и боевой авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствуют последние данные.

Два американских разведывательных самолета накануне совершили очередные длительные полеты вдоль нашей границы с Польшей, а также Калининградской области России. В полетах были задействованы самолет разведки и целеуказания Армии США и стратегический разведывающий самолет ВВС США.

Минимально на 15-20 км от границы. Вблизи Беларуси участились полёты западной разведывательной и боевой авиации-1

Сергей Фролов, начальник зенитных ракетных войск – начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО:
В настоящее время средствами разведки зенитно-ракетных войск постоянно фиксируется увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран – членов НАТО вдоль государственной границы Республики Беларусь, в том числе и в воздушном пространстве Республики Украина. Так, за последнее время общее количество полетов увеличилось практически в два раза, в том числе и количество полетов разведывательной авиации. При этом необходимо отметить, что количество самолетов Соединенных Штатов Америки увеличилось в полтора раза.

Продолжается активное использование разведывательной беспилотной авиации. Минимальное удаление маршрутов полета от государственной границы Республики Беларусь составляет 15-20 километров. Данные факты подтверждают наращивание военной деятельности у наших границ и свидетельствуют о дальнейшей эскалации обстановки.

# Государственная граница Беларуси # общество # Сергей Фролов # Фотофакт

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