Минимально на 15-20 км от границы. Вблизи Беларуси участились полёты западной разведывательной и боевой авиации

Новости Беларуси. У границы Беларуси участились полеты западной разведывательной и боевой авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствуют последние данные.

Два американских разведывательных самолета накануне совершили очередные длительные полеты вдоль нашей границы с Польшей, а также Калининградской области России. В полетах были задействованы самолет разведки и целеуказания Армии США и стратегический разведывающий самолет ВВС США.