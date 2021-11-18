Льняное для женского здоровья, кокосовое для кожи и волос. Рассказываем о пользе растительных масел

Оздоравливаемся и хорошеем вместе с маслами. Кунжутное на кухне белорусов достойно занять почетное место. Это чемпион по содержанию кальция и, если человек лишен радостей молочки, отличная альтернатива. 100 граммов продукта содержит еще и суточную норму цинка и магния. Фитоэстрогены – на руку гормональной системе.

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:

Омега-3 в максимальном количестве содержится именно в льняном масле Почему полезно для женщин? Оно смягчает предменструальный синдром, помогает более плавно войти в менопаузу. Благодаря высокой концентрации витамина Е работает в сторону антивозрастной стратегии и обладает мощным противоопухолевым эффектом. Придает гладкость, сияние, свежесть нашей коже. Вы радуетесь своему отражению в зеркале.

Матушка-природа плохого не посоветует. Нерафинированные масла очищают сосуды, выводят плохой холестерин, снижают уровень глюкозы. Тыквенное масло – солнце во всех смыслах. Оно прогонит паразитов и простимулирует выработку пищеварительных соков. Детокс, восстановление клеток печени и слизистой ЖКТ гарантированы. Это кладезь витаминов Е, К, В и аминокислот. Будете цвести и пахнуть.

Катерина Давыдова:

Кокосовое мало относится уже к насыщенным жирам. Оно обладает природным антибактериальным эффектом. При вирусных заболеваниях, при снижении иммунитета, при различных воспалительных заболеваниях пищеварительного тракта, кожных проявлений очень полезно принимать внутрь. Кроме того, активно используется в косметологии – питает кожу, волосы.

Шеф-повар Антон Кабанов жонглирует маслами, как специями. Нотки грецкого ореха хороши в салатах, кокосовый оттенок – в сырниках. Но есть одно главное правило – для жарки и парки подходит только кокосовое и рафинированное подсолнечное. Все остальные непригодны для термообработки, и начинают выделяться канцерогены.

Антон Кабанов, шеф-повар:

Есть такая функция у любого масла – оно очень просто ароматизируется. Это касается ненасыщенных масел. Берем за базу растительное или оливковое. Холодным способом в масло добавляем какие-то компоненты, например, свежую зелень, розмарин, тимьян, душистый перец, черный горошком и настаиваем 1,5-2 месяца. Есть теплый способ. Мы их нагреваем до температуры 80-90 градусов, туда добавляем ароматические компоненты и настаиваем 1,5-2 недели. Наше масло готово.

Вкусно и просто. Однако «лей не жалей» не работает. На 100 граммов масла приходится порядка 900 ккал. Поэтому нужно знать меру и использовать дозировано. Организм будет благодарным, если вы будете чередовать масла. Базисом может стать оливковое, 2-3 включите в свой рацион по дням недели. Однако маслотерапия – история не для всех.

Катерина Давыдова:

Это индивидуальная непереносимость продуктов, беременность и лактация, острые эрозивные заболевания пищеварительного тракта, тромбофлебиты, сгущение крови, варикозное расширение вен. Деткам до года не советую включать в рацион наши новомодные масла, а использовать базисное оливковое нерафинированное. Многие ошибочно полагают, что нерафинированное масло можно пить натощак. Развею этот миф. Провоцирует истончение слизистой, образование трещин, ран, язв и как следствие серьезные заболевания пищеварительной системы.