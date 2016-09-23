Итоги областного этапа турнира «Школиады» будут озвучены в октябре 2016 года

Новости Беларуси. «Школиада» - ежегодное мероприятие, которое объединяет маленьких любителей здорового образа жизни со всей страны. Проведение итогов областного этапа турнира запланировано на октябрь.

Ученики соревнуются в беге на короткие дистанции, прыжках в длину, метании мяча. Для юных спортсменов - это первый шаг в большой спорт. Для тех, кто подниматься на пьедестал не планирует, хороший повод познакомиться с новыми друзьями и с детства ощутить преимущества здорового образа жизни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Сушинский, судья, директор районной комплексной детско-юношеской спортивной школы Березино:

Это хороший способ отвлечь детей от компьютеров и от разных гаджетов. Чем больше двигаешься, тем меньше болеешь.