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Итоги областного этапа турнира «Школиады» будут озвучены в октябре 2016 года

23 сентября 2016 16:15
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Новости Беларуси. «Школиада» - ежегодное мероприятие, которое объединяет маленьких любителей здорового образа жизни со всей страны. Проведение итогов областного этапа турнира запланировано на октябрь. 

Ученики соревнуются в беге на короткие дистанции, прыжках в длину, метании мяча. Для юных спортсменов - это первый шаг в большой спорт. Для тех, кто подниматься на пьедестал не планирует, хороший повод познакомиться с новыми друзьями и с детства ощутить преимущества здорового образа жизни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Сушинский, судья, директор районной комплексной детско-юношеской спортивной школы Березино:
Это хороший способ отвлечь детей от компьютеров и от разных гаджетов. Чем больше двигаешься, тем меньше болеешь. 

# Спортивные соревнования # общество # Андрей Сушинский

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