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Поступок Андрея Фомочкина вдохновил российского мецената подарить новые микроавтобусы людям с инвалидностью

23 сентября 2016 15:42
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Новости Беларуси. Новые микроавтобусы для перевозки людей на инвалидных колясках были переданы 23 сентября в каждую область Беларуси,  6 белых газелей подарил российский бизнесмен Николай Власюк.

Сам он родом из Беларуси. Меценат признался, что на такой поступок его сподвиг шаг белоруса Андрея Фомочкина с выносом российского флага на открытии Параолимпиады в Рио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Николай Власюк, руководитель группы компаний, меценат (Россия):
То, что сделали белорусы, поддержали российских параолимпийцев, – это дорогого стоит. Мы должны, как братские народы, поддерживать друг друга, стоять спина к спине и помогать в трудные минуты, потому что сейчас тяжелые времена.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Николай Власюк

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