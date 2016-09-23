Поступок Андрея Фомочкина вдохновил российского мецената подарить новые микроавтобусы людям с инвалидностью

Новости Беларуси. Новые микроавтобусы для перевозки людей на инвалидных колясках были переданы 23 сентября в каждую область Беларуси, 6 белых газелей подарил российский бизнесмен Николай Власюк.

Сам он родом из Беларуси. Меценат признался, что на такой поступок его сподвиг шаг белоруса Андрея Фомочкина с выносом российского флага на открытии Параолимпиады в Рио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Власюк, руководитель группы компаний, меценат (Россия):

То, что сделали белорусы, поддержали российских параолимпийцев, – это дорогого стоит. Мы должны, как братские народы, поддерживать друг друга, стоять спина к спине и помогать в трудные минуты, потому что сейчас тяжелые времена.