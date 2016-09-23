В деревне Пятилетка Смолевичского района большегрузным автомобилям запрещён проезд по сельской улице

Новости Беларуси. Жители деревни Пятилетка Смолевичского района долгое время жаловались на то, что большегрузные автомобили разбили местную дорогу.

Раньше грузовики пускали на сельские улицы, чтобы вывезти сломанный бурей лес. Однако когда работы закончились, водители не перестали пользоваться возможностью удобного и быстрого перемещения через деревню.

От этого дорога совсем испортилась -асфальт стал непригодным, появились большие ямы. Для того, чтобы остановить активное дорожное движение большегрузов, сельчане даже блокировали проезд. В решении проблемы жителям Пятилетки помогли местные власти. Сейчас проезд по сельской улице для грузовиков запрещен, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Рапейко, старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Смолевичского районного управления внутренних дел:

В настоящий момент в данной деревне установлены дорожные знаки, ограничивающие движение большегрузного транспорта. Через деревню экипажами дорожно-патрульной службы отдела ГАИ, заступающими на службу, ежедневно контролируются ситуация. Водители, которые нарушают правила дорожного движения, проезжая через данный населённый пункт, привлекаются к административной ответственности. Дежурство экипажа и ДПС будет осуществляться до стабилизации обстановки, чтобы водители привыкли к тому, что всё-таки дорожные знаки стоят и требования этих дорожных знаков необходимо соблюдать.