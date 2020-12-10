Сокращён объём медицинской рекламы, которой требуется согласование с Министерством здравоохранения

Новости Беларуси. Поправки в закон о медиации, рекламе, государственных символах, изменения в Кодекс о недрах рассмотрели 10 декабря в белорусском парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Поправки в закон о медиации, рекламе, государственных символах, изменения в Кодекс о недрах рассмотрели 10 декабря в белорусском парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первом чтении депутаты утвердили коррективы в Хозяйственный процессуальный кодекс, Налоговый кодекс, закон «О медиации». Они позволят признавать и исполнять международные медиативные соглашения. Это важно, учитывая, что с нового года для Беларуси вступит в силу соответствующая конвенция ООН. Согласно ей, разрешившие спор с использованием процедуры медиации смогут исполнить достигнутые договоренности в любом государстве – участнике конвенции.
Что касается изменений в законе «О рекламе», то теперь коммерческая аудиореклама в общественном транспорте будет запрещена. Кроме того, предусмотрена возможность отказа от получения рекламных листовок в почтовые ящики. Для этого достаточно обратиться к распространителю, например, по электронной почте.
Оксана Гайдук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Норма закреплена как обязанность рекламораспространителя и рекламодателя прекратить доставку рекламы по заявлению. Контроль за этим будет предусмотрен Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Также предоставлено право рекламораспространителю по установке средств наружной рекламы без проектной документации. Сокращен объем медицинской рекламы, которой необходимо прохождение согласования с Министерством здравоохранения.
Осенняя сессия белорусского парламента закроется 18 декабря. До этого депутатам предстоит рассмотреть бюджет на 2021 год, изменения в КоАП и механизм уплаты дорожного сбора.