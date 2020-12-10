Сокращён объём медицинской рекламы, которой требуется согласование с Министерством здравоохранения

Новости Беларуси. Поправки в закон о медиации, рекламе, государственных символах, изменения в Кодекс о недрах рассмотрели 10 декабря в белорусском парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первом чтении депутаты утвердили коррективы в Хозяйственный процессуальный кодекс, Налоговый кодекс, закон «О медиации». Они позволят признавать и исполнять международные медиативные соглашения. Это важно, учитывая, что с нового года для Беларуси вступит в силу соответствующая конвенция ООН. Согласно ей, разрешившие спор с использованием процедуры медиации смогут исполнить достигнутые договоренности в любом государстве – участнике конвенции.

Что касается изменений в законе «О рекламе», то теперь коммерческая аудиореклама в общественном транспорте будет запрещена. Кроме того, предусмотрена возможность отказа от получения рекламных листовок в почтовые ящики. Для этого достаточно обратиться к распространителю, например, по электронной почте.