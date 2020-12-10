«Нечистая сила дала человеку железо, чтобы сделать из него оружие». Что из древности известно о кузнецах?

Новости Беларуси. Кузнец – всем ремеслам отец, говорили в народе. Промысел этот был очень распространенным, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Вот и обилие Кузнецовых и Ковалей тому в подтверждение. И даже одна из самых популярных американских фамилий Смит переводится как «кузнец».

Яна Шипко, корреспондент:

В древности на селе без кузнецов было не выжить, они могли ковать и доспехи, и сброю, и орудия труда и даже, не поверите, спасать от зубной боли. Стоматологов с таким инструментом я бы, пожалуй, точно боялась.

Построить дом – нужны гвозди. Смолотить зерновые – серп. Кузнец выручал в любых жизненных ситуациях. Уважали его не меньше, чем батюшек в деревнях. Обращались к кузнецам даже молодожены – кольца выковать, да и счастье «заковать» в специальные сердечки.

Петр Смоляков, кузнец:

Есть такая история: еще в Древнем Риме завоеватели, когда шли с войны, везли с собой много золота, при этом подковывали лошадей золотыми подковами. Естественно, лошадь теряла эти подковы. Кто находил, считалось, – на удачу.

По легенде кузнец перехитрил самого черта, который попросил подковать хромую ногу. Кузнец привязал его к наковальне и бил молотком, пока тот не взмолился о пощаде. Отпустил кузнец черта взамен на обещание: в дом, где подкова, – ни ногой. Как бы там ни было, тайна всегда окутывала это ремесло.