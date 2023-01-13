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Соки, нектары и фруктовые повидла. Новые рецепты наполнителей разработали на сахарном комбинате в Столбцах

13 января 2023 19:48
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Новости Беларуси. Расширение ассортимента и выпуск востребованной продукции. На Столбцовском филиале сахарного комбината увеличивают производственные мощности и наращивают объемы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Соки, нектары и фруктовые повидла. Новые рецепты наполнителей разработали на сахарном комбинате в Столбцах-1

В 2022 году разработано около 30 рецептур фруктовых наполнителей для молочной промышленности. Всего же на заводе производят около 400 наименований продукции. В том числе соки, нектары, плодоовощные консервы и фруктово-ягодные наполнители. Товары востребованы не только в Беларуси, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Соки, нектары и фруктовые повидла. Новые рецепты наполнителей разработали на сахарном комбинате в Столбцах-4

Татьяна Полекова, главный технолог Столбцовского филиала сахарного комбината:
За 2022 год было выпущено 4 056 тонн плодоовощной продукции, 700 тонн наполнителей мы произвели. Заготовлено 2 700 тонн яблока, 2 000 тонн повидла. Произвели два вида новых начинок. Это начинки тыквенно-лимонная и тыквенно-апельсиновая, которые производились для кондитерской промышленности, хлебобулочной.

Соки, нектары и фруктовые повидла. Новые рецепты наполнителей разработали на сахарном комбинате в Столбцах-7

Увеличить мощности позволяет современное оборудование. Два года назад на предприятии завершилось масштабное техническое перевооружение. Было установлено высокопроизводительное, энергосберегающее и эффективное оборудование. На этом не останавливаются – новые технологии внедряют ежегодно.

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# Предприятия Беларуси # общество # Татьяна Полекова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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