Соки, нектары и фруктовые повидла. Новые рецепты наполнителей разработали на сахарном комбинате в Столбцах

Новости Беларуси. Расширение ассортимента и выпуск востребованной продукции. На Столбцовском филиале сахарного комбината увеличивают производственные мощности и наращивают объемы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2022 году разработано около 30 рецептур фруктовых наполнителей для молочной промышленности. Всего же на заводе производят около 400 наименований продукции. В том числе соки, нектары, плодоовощные консервы и фруктово-ягодные наполнители. Товары востребованы не только в Беларуси, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Татьяна Полекова, главный технолог Столбцовского филиала сахарного комбината:

За 2022 год было выпущено 4 056 тонн плодоовощной продукции, 700 тонн наполнителей мы произвели. Заготовлено 2 700 тонн яблока, 2 000 тонн повидла. Произвели два вида новых начинок. Это начинки тыквенно-лимонная и тыквенно-апельсиновая, которые производились для кондитерской промышленности, хлебобулочной.