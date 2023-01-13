«Где есть интернет в пост у монахов, там уже нет поста и монашества». Почему церковь лезет в политику?

Григорий Азаренок, СТВ: Батюшки, которые белорусских нацистов поддерживали, которые молятся сейчас за ВСУ, которые рассказывают, что страшная большевистская Россия напала, – вы это вообще видите? Замечать будете когда-нибудь?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусско-российский союз, поставки оружия в Беларусь и кашу в головах людей. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Гриша, ты меня прямо задел, адским пламенем полыхает мое сердце. Священники, которые не продажные, не либерализированные, что им не нравилось? Насилие, гвалт. Уважаемые, посмотрите в южную сторону от себя. Посмотрите, что делается с церквями. Их жгут за то, что люди не готовы отказаться от Христа, от настоящего тела. За то, что они не готовы раздробиться и в угоду политикам и западному мэйнстриму отказываться от самого главного. Вот к чему привела ваша демократия и разгул. Где Лепин? Где любитель гуманизма, православия чистого? На БНР выступал. Почему Лепин нигде не залепил хотя бы одну фразу, что руки прочь от православия! Или это не то православие, другое? То есть православие становится инструментом служения политике? Надо зачищать церковь в том смысле, что много у нас либералов.

Григорий Азаренок:

Все, кто таких убеждений, видят себя автокефальной церковью. Они видят себя иерархами, епископами.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Священники в пост читают Telegram-каналы. Или монахи. Где есть интернет в пост у монахов, там уже нет поста и монашества. Мы же видим этих модерновых священников. Проблема церкви – модерновые священники. И они тогда сунутся в политику. Но когда они кричат, что церковь вне политики и затыкают рот матушке Гаврииле, которая пришла и сказала свое мнение, почему-то ей нельзя было говорить, а они выступали от имени церкви. Уже в этом кроется ложь.

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