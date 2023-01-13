«Отдать дань этим людям». Белкоопсоюз присоединился к благотворительной акции «От всей души»

Новости Беларуси. Благотворительная акция «От всей души», которая в эти праздничные дни проходит по всей стране становится еще одной доброй традицией Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 13 января, гостей встречали в Бабиничском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов. С многочисленными подарками сюда приехал Белорусский республиканский союз потребительских обществ.

В Бабиничском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов более 400 человек. Живут одной большой и дружной семьей. Несмотря на статус социального учреждения, здесь созданы все условия не только для комфортного проживания, но и медицинской реабилитации, а также досуга.

Светлана Чепик, директор Бабиничского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов:

Наш интернат – это их жизнь. Это времяпровождения, отдых, занятия. Люди у нас могут спокойно проживать, получать услуги и быть как дома.

В актовом зале дома-интерната сегодня аншлаг. Свободных мест нет. В гости приехало руководство Белорусского республиканского союза потребительских обществ со своими партнерами. Остаться в стороне от благотворительного марафона «От всей души» не могли. Долго определялись к кому поехать с подарками. Решили, что нужнее всего они будут здесь – в доме-интернате, где проживают люди с нелегкой судьбой, и которым чуть больше, чем всем остальным необходимо внимание.

Более 1,5 тонн продуктов и бытовые принадлежности привезли сегодняшние гости. А еще денежный сертификат на развитие материально-технической базы.

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:

Мы как общество, особенно молодые люди, должны отдать дань этим людям, построив вот такие дома, оснастив их по-современному, сделав, все удобства для этих людей. А акция «От всей души» – она как бы такой итог всей этой работы. Надо еще и уделить внимание, найти день, наверное, даже не один, чтобы сюда приехать, поговорить, посмотреть, поздравить, привезти подарки.

Это как раз то, ради чего и задумывалась благотворительная акция «От всей души». Стартовал марафон в первые дни 2023 года и уже объединил и согрел сердца тысяч белорусов, тех, для кого тепло человеческого общения – больше, чем просто разговор по душам.

Эмма Михайлова, фельдшер Бабиничского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов:

Наши проживающие всегда гостям очень рады, они ждут. Это связывает поколения, людей. Ведь наши люди, наши проживающие не оторваны от мира. Они живут в социуме, общаются с нами, внешним миром. Я считаю, что, действительно, это надо, нужно и здорово.