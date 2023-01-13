Прямой эфир

Беларусь и Россия проведут совместные лётно-тактические учения

13 января 2023 19:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Особое значение союзные отношения приобрели в условиях беспрецедентного давления Запада – фактически необъявленной войны против Минска и Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Градус напряженности не спадает. И страны вынуждены реагировать на складывающуюся ситуацию.

Беларусь и Россия проведут совместные лётно-тактические учения-1

Беларусь и Россия готовятся к проведению совместного летно-тактического учения. Оно пройдет на территории Беларуси. Военные планируют задействовать все аэродромы и полигоны военно-воздушных сил и войск ПВО. Это продолжение совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск Беларуси и России. Для выполнения задач в боевую готовность приводятся различные подразделения. В нашу страну продолжает прибывать личный состав и техника Вооруженных сил России.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Военные учения # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Где есть интернет в пост у монахов, там уже нет поста и монашества». Почему церковь лезет в политику?
13 января 2023 19:45

«Где есть интернет в пост у монахов, там уже нет поста и монашества». Почему церковь лезет в политику?

«Отдать дань этим людям». Белкоопсоюз присоединился к благотворительной акции «От всей души»
13 января 2023 19:36

«Отдать дань этим людям». Белкоопсоюз присоединился к благотворительной акции «От всей души»

Головченко: «Откровенный разговор состоялся». Как текстильное предприятие в Барановичах выйдет из кризиса?
13 января 2023 19:13

Головченко: «Откровенный разговор состоялся». Как текстильное предприятие в Барановичах выйдет из кризиса?