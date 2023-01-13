Беларусь и Россия проведут совместные лётно-тактические учения

Особое значение союзные отношения приобрели в условиях беспрецедентного давления Запада – фактически необъявленной войны против Минска и Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Градус напряженности не спадает. И страны вынуждены реагировать на складывающуюся ситуацию.

Беларусь и Россия готовятся к проведению совместного летно-тактического учения. Оно пройдет на территории Беларуси. Военные планируют задействовать все аэродромы и полигоны военно-воздушных сил и войск ПВО. Это продолжение совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск Беларуси и России. Для выполнения задач в боевую готовность приводятся различные подразделения. В нашу страну продолжает прибывать личный состав и техника Вооруженных сил России.