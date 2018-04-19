Сохранить природный баланс и повысить благосостояние людей. Создание «зелёных рабочих мест» обсудили в Минске 19 апреля

Новости Беларуси. Увеличить количество «зеленых рабочих мест» в различных областях экономики. Это тему обсуждали 19 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Международный форум Федерация профсоюзов пригласила представителей почти из 40 стран. Подобная встреча в Беларуси проводится уже во второй раз. Эксперты готовы дать ответ на вопрос – как обеспечить достойные и безопасные условия труда за счет перехода на безвредное производство и развитие системы социальной защиты трудящихся. В центре внимания и подходы к образованию и подготовке кадров в контексте перехода к «зеленой экономике».

Закари Тейлор, заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси:

Сегодня здесь идет речь не только о спасении деревьев или об очищении рек, а в первую очередь о создании достойных рабочих мест для людей. Программа развития ООН с радостью сотрудничает с Министерством природных ресурсов по продвижению устойчивого экономического развития Беларуси.