К 100-летию БЕЛТА прошла церемония гашения почтовой марки

Новости Беларуси. Белорусскому телеграфному агентству – 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь юбилея в Минске прошла церемония гашения почтовой марки, что стало своеобразным стартом всех праздничных мероприятий. В обращение выпущен почтовый блок. Тираж – 12 тысяч экземпляров. В гашении марки приняли участие многочисленные гости.

Отметим, церемония прошла в рамках заседания информсовета СНГ. Сегодня между информационными агентствами всех стран Содружества налажены тесные связи. Идет постоянный обмен информацией, фотографиями, технологическими новшествами и даже сотрудниками.

Ирина Акулович, генеральный директор УП «БЕЛТА»:

Если учесть, что у нас хранится на сегодняшний момент 200 тысяч снимков, и каждый год их становится на 30 тысяч больше, то, я думаю, нам есть что рассказать и показать белорусам. Я думаю, что видеонаправление в БЕЛТА будут обязательно развивать. Очень важны социальные сети, потому что на сегодняшний момент очень многие люди получают информацию именно оттуда. Сайт – это здорово, это правильно, это будет развиваться. Но социальным сетям будет уделено особое внимание.