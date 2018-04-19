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К 100-летию БЕЛТА прошла церемония гашения почтовой марки

19 апреля 2018 12:32
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Новости Беларуси. Белорусскому телеграфному агентству – 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь юбилея в Минске прошла церемония гашения почтовой марки, что стало своеобразным стартом всех праздничных мероприятий.

В обращение выпущен почтовый блок. Тираж – 12 тысяч экземпляров. В гашении марки приняли участие многочисленные гости.

К 100-летию БЕЛТА прошла церемония гашения почтовой марки-1

К 100-летию БЕЛТА прошла церемония гашения почтовой марки-3

Отметим, церемония прошла в рамках заседания информсовета СНГ. Сегодня между информационными агентствами всех стран Содружества налажены тесные связи. Идет постоянный обмен информацией, фотографиями, технологическими новшествами и даже сотрудниками.

К 100-летию БЕЛТА прошла церемония гашения почтовой марки-6

Ирина Акулович, генеральный директор УП «БЕЛТА»:
Если учесть, что у нас хранится на сегодняшний момент 200 тысяч снимков, и каждый год их становится на 30 тысяч больше, то, я думаю, нам есть что рассказать и показать белорусам.

Я думаю, что видеонаправление в БЕЛТА будут обязательно развивать. Очень важны социальные сети, потому что на сегодняшний момент очень многие люди получают информацию именно оттуда. Сайт – это здорово, это правильно, это будет развиваться. Но социальным сетям будет уделено особое внимание.

К 100-летию БЕЛТА прошла церемония гашения почтовой марки-9

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС:
У агентства ТАСС всегда были очень дружеские и тесные контакты с Белорусским телеграфным агентством на протяжении всей истории. Главное, чтобы это сотрудничество постоянно наполнялось новым содержанием.

Мы обмениваемся делегациями, мы обмениваемся опытом работы – у каждого он свой, у каждого он в чем-то интересный, в чем-то полезный.

Как минимум 170 информационных сообщений в день о важнейших политических, социально-экономических, культурных и спортивных событиях и более 100 фотоснимков со всех регионов Беларуси. Сегодня БЕЛТА по праву называют одним из самых оперативных источников информации, крупнейшим информационным агентством Беларуси, к тому же старейшим. Сегодня получить достоверную, оперативную и качественную информацию читатели могут сразу на шести языках.

К 100-летию БЕЛТА прошла церемония гашения почтовой марки-12

К 100-летию БЕЛТА прошла церемония гашения почтовой марки-14

# общество # Фотофакт # СМИ Беларуси # Михаил Гусман # Ирина Акулович

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