На сайте Госпогранкомитета Беларуси появился сервис для отслеживания очередей на границе

Новости Беларуси. Очереди на границах онлайн. Обстановку в автодорожных пунктах пропуска теперь можно отслеживать в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специальный раздел появился на сайте Госпогранкомитета.

Посетители ресурса смогут узнать не только о текущем состоянии очереди на границе, но и о среднем количестве грузовых и легковых авто на выезде из страны. Информация обновляется каждый час.

По мнению разработчиков, новый раздел позволит белорусам лучше планировать поездки и не тратить лишнее время в очередях.