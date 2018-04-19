Прямой эфир

На сайте Госпогранкомитета Беларуси появился сервис для отслеживания очередей на границе

19 апреля 2018 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очереди на границах онлайн. Обстановку в автодорожных пунктах пропуска теперь можно отслеживать в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специальный раздел появился на сайте Госпогранкомитета.

Посетители ресурса смогут узнать не только о текущем состоянии очереди на границе, но и о среднем количестве грузовых и легковых авто на выезде из страны. Информация обновляется каждый час.

По мнению разработчиков, новый раздел позволит белорусам лучше планировать поездки и не тратить лишнее время в очередях.

# общество # Государственная граница Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
К 100-летию БЕЛТА прошла церемония гашения почтовой марки
19 апреля 2018 12:32

К 100-летию БЕЛТА прошла церемония гашения почтовой марки

«Расширен перечень информации, запрещённой к размещению». Изменения в закон о СМИ приняли в первом чтении в Беларуси
19 апреля 2018 11:47

«Расширен перечень информации, запрещённой к размещению». Изменения в закон о СМИ приняли в первом чтении в Беларуси

II Международный форум «Профсоюзы и зеленые рабочие места»: какие вопросы обсудят
19 апреля 2018 10:04

II Международный форум «Профсоюзы и зеленые рабочие места»: какие вопросы обсудят