Прямой эфир

«Если бы как-то донесли до мам информацию»: почему декретницы не идут на бесплатные курсы

19 апреля 2018 13:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

День многодетной мамы – это всегда хлопоты. Но к приезду нашей съёмочной группы в маленькой квартире Анастасии Метелицы очень тихо – дома только двое младших сыновей. И эта тишина – кажущаяся, в большой семье у мам времени всегда в обрез.

«Если бы как-то донесли до мам информацию»: почему декретницы не идут на бесплатные курсы -1

Анастасия Метелица, многодетная мама:
Муж смеётся, говорит: «Ты, наверное, спишь целый день». А потом посидел со мной как-то неделю на больничном дома, говорит: «Ты когда-нибудь отдыхаешь?» Говорю: «Ну, нет. Спроси меня, что я делала – я не могу сказать, что я делала, но спать некогда, это точно».

Уход за тремя детьми – дело хлопотное, но уже совсем скоро Анастасия собирается сесть за парту.

Анастасия Метелица:
Пошли в детский сад, а тут предложила знакомая: «Не хочешь ли пойти на курсы?». А я – бухгалтер по образованию.

А тут курсы автоматизации бухгалтерского учёта.

Прямо, как всё совпало. Только что курсы – дневные, надо будет целый день быть на учёбе. Прямо, как на работу.

«Если бы как-то донесли до мам информацию»: почему декретницы не идут на бесплатные курсы -4

Это беда многих мам в декрете – за время, отданное уходу за ребёнком,  теряются профессиональные навыки и ты уже не так интересен потенциальному работодателю. И немногие знают: при комитетах по труду, занятости и социальной защите в стране существуют  абсолютно бесплатные курсы для декретниц, где можно пройти переподготовку или даже получить новую профессию.

Анастасия Метелица:
Я взяла свои документы и пошла туда. Пришла к специалисту и говорю: «Вот, знаю, что у вас есть курсы, возьмите меня, если есть возможность». Она говорит: «Да, у нас сейчас собирается группа. Давайте Ваши документы». Записали меня, но, единственное, что надо ждать, пока соберётся группа.

Потому что одного человека не отправят учиться.

Ждут, пока придут желающие, нужное количество.

«Если бы как-то донесли до мам информацию»: почему декретницы не идут на бесплатные курсы -7

А ждать приходиться потому, что, как оказывается, мам, которые желают учиться – совсем немного. Казалось бы, совершенно бесплатное повышение квалификации – очень заманчивая перспектива. На деле таких мам – единицы.

Анастасия видит проблему в отсутствии информации.

Анастасия Метелица:
Если бы как-то донесли до мам информацию, много бы кто захотел сходить и отучиться. Почему бы и нет? На работу не ходишь. Если ребёнок с кем-то занят, то очень хороший вариант.

И хочется верить, что группа Анастасии соберётся скоро. И что мам, желающих повысить свой профессиональный уровень, станет больше.

# общество # Дети и родители # Анастасия Метелица

Другие новости рубрики

Все новости
На сайте Госпогранкомитета Беларуси появился сервис для отслеживания очередей на границе
19 апреля 2018 12:46

На сайте Госпогранкомитета Беларуси появился сервис для отслеживания очередей на границе

К 100-летию БЕЛТА прошла церемония гашения почтовой марки
19 апреля 2018 12:32

К 100-летию БЕЛТА прошла церемония гашения почтовой марки

«Расширен перечень информации, запрещённой к размещению». Изменения в закон о СМИ приняли в первом чтении в Беларуси
19 апреля 2018 11:47

«Расширен перечень информации, запрещённой к размещению». Изменения в закон о СМИ приняли в первом чтении в Беларуси