«Если бы как-то донесли до мам информацию»: почему декретницы не идут на бесплатные курсы

День многодетной мамы – это всегда хлопоты. Но к приезду нашей съёмочной группы в маленькой квартире Анастасии Метелицы очень тихо – дома только двое младших сыновей. И эта тишина – кажущаяся, в большой семье у мам времени всегда в обрез.

Анастасия Метелица, многодетная мама:

Муж смеётся, говорит: «Ты, наверное, спишь целый день». А потом посидел со мной как-то неделю на больничном дома, говорит: «Ты когда-нибудь отдыхаешь?» Говорю: «Ну, нет. Спроси меня, что я делала – я не могу сказать, что я делала, но спать некогда, это точно».

Уход за тремя детьми – дело хлопотное, но уже совсем скоро Анастасия собирается сесть за парту.

Анастасия Метелица:

Пошли в детский сад, а тут предложила знакомая: «Не хочешь ли пойти на курсы?». А я – бухгалтер по образованию.

А тут курсы автоматизации бухгалтерского учёта.

Прямо, как всё совпало. Только что курсы – дневные, надо будет целый день быть на учёбе. Прямо, как на работу.