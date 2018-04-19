«Если бы как-то донесли до мам информацию»: почему декретницы не идут на бесплатные курсы

День многодетной мамы – это всегда хлопоты. Но к приезду нашей съёмочной группы в маленькой квартире Анастасии Метелицы очень тихо – дома только двое младших сыновей. И эта тишина – кажущаяся, в большой семье у мам времени всегда в обрез.
День многодетной мамы – это всегда хлопоты. Но к приезду нашей съёмочной группы в маленькой квартире Анастасии Метелицы очень тихо – дома только двое младших сыновей. И эта тишина – кажущаяся, в большой семье у мам времени всегда в обрез.
Анастасия Метелица, многодетная мама:
Муж смеётся, говорит: «Ты, наверное, спишь целый день». А потом посидел со мной как-то неделю на больничном дома, говорит: «Ты когда-нибудь отдыхаешь?» Говорю: «Ну, нет. Спроси меня, что я делала – я не могу сказать, что я делала, но спать некогда, это точно».
Уход за тремя детьми – дело хлопотное, но уже совсем скоро Анастасия собирается сесть за парту.
Анастасия Метелица:
Пошли в детский сад, а тут предложила знакомая: «Не хочешь ли пойти на курсы?». А я – бухгалтер по образованию.
А тут курсы автоматизации бухгалтерского учёта.
Прямо, как всё совпало. Только что курсы – дневные, надо будет целый день быть на учёбе. Прямо, как на работу.
Это беда многих мам в декрете – за время, отданное уходу за ребёнком, теряются профессиональные навыки и ты уже не так интересен потенциальному работодателю. И немногие знают: при комитетах по труду, занятости и социальной защите в стране существуют абсолютно бесплатные курсы для декретниц, где можно пройти переподготовку или даже получить новую профессию.
Анастасия Метелица:
Я взяла свои документы и пошла туда. Пришла к специалисту и говорю: «Вот, знаю, что у вас есть курсы, возьмите меня, если есть возможность». Она говорит: «Да, у нас сейчас собирается группа. Давайте Ваши документы». Записали меня, но, единственное, что надо ждать, пока соберётся группа.
Потому что одного человека не отправят учиться.
Ждут, пока придут желающие, нужное количество.
А ждать приходиться потому, что, как оказывается, мам, которые желают учиться – совсем немного. Казалось бы, совершенно бесплатное повышение квалификации – очень заманчивая перспектива. На деле таких мам – единицы.
Анастасия видит проблему в отсутствии информации.
Анастасия Метелица:
Если бы как-то донесли до мам информацию, много бы кто захотел сходить и отучиться. Почему бы и нет? На работу не ходишь. Если ребёнок с кем-то занят, то очень хороший вариант.
И хочется верить, что группа Анастасии соберётся скоро. И что мам, желающих повысить свой профессиональный уровень, станет больше.