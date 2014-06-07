Сохранение и изучение природы с помощью IT - тема встречи специалистов по искусственному интеллекту а Бресте 7 июня

Новости Беларуси. Научная фантастика, которая становится реальностью. В Бресте собрались учёные из разных стран, чтобы достижения «большой» науки применить в реальной жизни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Демянчик, ученый секретарь Полесского аграрно-экологического института НАН:

Подскажите, как нам бороться с новым, неслыханным ранее заболеванием - водянкой?

Еще 10 лет назад вопросы эколога Виктора Демянчика так бы и остались без ответа, но сегодня разработкой искусственного интеллекта занимаются ученые с мировыми именами.

Японец Акира Имада в Беларуси живет почти 15 лет. Сегодня в сфере его интересов – разработка интеллектуальной системы, которая позволит с высокой точностью предсказывать чрезвычайные ситуации и природные явления, которые могут произойти в лесу.

Нейросистемы - цифровой аналог человеческого головного мозга - должны взять на себя бремя анализа и прогнозирования. Профессор Имада уверен: человеческие знания плюс современные IT позволят предотвратить не одно лесное ЧП.

Акира Имада, профессор Брестского государственного технического университета:

Компьютер очень хорош для контроля и анализа имеющейся базы. Человеку выполнять такую работу сложнее. Очень хорошо будет использовать компьютер для предсказания погоды, когда и как начнется пожар. Это будет очень высокая точность предсказаний. Если раньше мы использовали «кристалл», то сейчас мы используем нейронные сети вместо кристалла.

Чтобы «умная система» могла что называется «сдвинуть землю», ей необходим «рычаг» в виде точных параметров. Консультант профессора по «лесным» делам – известный в мире эколог Коджи Накамура. Интерес японского ученого к белорусской природе не случаен: в стране восходящего солнца о такой пуще только мечтают, а имеющийся там зеленый массив берегут как зеницу ока.

Коджи Накамура, профессор университета Канадзава, эксперт ООН по лесу (Япония):

Здесь очень много лесов. У вас большой потенциал для туристического бизнеса и экосистему изучать проще, чем в Японии, где большая часть – горная местность, там заниматься экоменджементом сложнее.

Сохранение и изучение природы с помощью высоких технологии, иммунная система, интеллект и обучение – привычные слова с непривычной для широкой публики приставкой «искусственный» звучали 7 июня на встрече специалистов по искусственному интеллекту. Обменяться опытом в Бресте собрались ученые из Германии, Франции, Польши, Японии, Украины и России.

Владимир Головко, доктор технических наук, профессор Брестского государственного технического университета:

Почему именно искусственный интеллект и нейронные системы? Это все относится к высоким технологиям. И сейчас любое государство (сейчас идет информационная волна в области высоких технологий), если государство вовремя владеет этими проблемами, может делать высокотехнологичную продукцию. Соответственно экономическая ситуация улучшается.

К слову, в этом году встреча учёных вышла на новый уровень. Их доклады впервые будут изданы отдельной книгой в самом известном научном издательстве «Шпрингер», которое публикует работы нобелевских лауреатов.