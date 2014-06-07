Кальвария – самое старое кладбище Минска: более 30 тысяч захоронений и многочисленные тайны и легенды

Умиротворенная тишина, шелест высоких деревьев, вросшие в землю могилы, покосившиеся от времени кресты, старинные усыпальницы. Минская Кальвария.

По официальной версии, этот некрополь Кальвария появился на карте Минска в 1796 году, по неофициальной, захоронения здесь ведутся уже более 6 веков.

Старожил среди столичных кладбищ!

Интересное название происходит от латинского «calva», что переводится, как «череп». Если трактуем с древнегреческого, получаем Голгофа – место, где распяли Иисуса Христа.

Есть сведения, что уже в 16 веке здесь стояли каплицы. Территория проходила по старому Раковскому тракту. Здесь молились католики.

Документальная версия истории Кальварии ведет к 1745 году. Правда, относится не к Менску, а к Лиде.

В те времена проходила капитуляция ордена кармелитов, их костел был уничтожен. И вот минский конвент ордена просит разрешения основать возле Минска мемориал в память страданий Христа.

Здесь получают право на захоронение только самые обеспеченные католики, известные особы. Такая ситуация продолжается до 1796 года, когда было получено разрешение на похороны простых католиков.

Таким образом, основание некрополя – конец 18 века. Это было время упорядочения захоронений по всему городу. Царили страшные эпидемии холеры, тифа, туберкулеза, которые мимолетно уносили судьбы людей.

Так возникают три огромных кладбища: Кальвария, Сторожевское возле церкви Марии и Магдалены для православных (сегодня там осталось только пару камней), третье, целиком уничтоженное в 60-е годы, – это могилы возле Золотой горки.

Эти захоронения были не только католическими, но и униатскими. Так три крупные конфесии расформировали по кладбищам города. Кальвария – самое старое.

Необычный классицизм. Знакомство с кладбищем начинается с брамы. Это памятник архитектуры 19 века. Ее возвели в 1830 году. Беларусь до времен Российской империи – страна барокко, а здесь классицизм с местным колоритом. Есть рустовка, традиционные узоры лепнины заменяет иная версия.

Павел Дюсеков, историк, экскурсовод:

З левага боку гэта трына, з правага боку – урна з прахам. Ляпніны не выкарыстоўвалілся паза межамі Пецярбурга вельмі шырока, з чаго можна зрабіць вынік, што брама будавалася мясцовым архітэктарам і мясцовы архітэктар, калі яе будаваў, улічваў мясцовыя асаблівасці і традыцыі.

Калі паглядзесь наверх, то бачны два слова, якія напісаны на польскай мове: «Вечнае адпачненне». Але калі ўзгадаць адну з самых знакамітых касцёльных малітв, то атрымаем, што ў гэтага выраза ёсць працяг. Узнікае такая версія, што раней гэты выраз цалкам быў тут напісаны, на гэтай браме. Але зза таго, што было слова пан, у камуністычныя часы вырашылі збіць слова пан і пакінуць только два словы.

Если здесь нас въездная брама встречает, то с обратной стороны открывается совсем иное ее назначение. Читаем надпись: «Памяти мужа и дочери посвящена Язэпе Кобылинской тут похороненной. Сентябрь 1830 года».

История такова. В 19 веке в Минске проживал известный род Кобылинских, который переехал в Беларусь из Польши. Когда у мецената, создателя первого частного музея в городе, Юрия Кобылинского умирает жена, он решает похоронить ее на центральной аллее Кальварии. Это было самое почетное место.

Павел Дюсеков, историк, экскурсовод:

І была такая ўгода, што яму давалі дазвол на пахаванне, а ён у адказ выступаў дабрачынным фундатарам кальварыйскай брамы. Мінуць гады, дзесяцігоддзі, стагоддзі, з архіваў мы даведаемся, што калі ён памер, тут пахаваны ён, ягоная жонка і сын, але час не захавае ніводнай з гэтых магіл. І тая дабрачыннасць у выніку стане помнікам усёй ягонай сям’е. І гэтая брама будзе ўпрыгожваць Кальварыю да гэтага часу.

Жемчужина архитектуры Кальварии – костел Воздвижения святого креста. Аллея, ведущая, к нему, как символичный путь Христа на Голгофу.

В 1745 году здесь был построен деревянный костел ордена кармелитов с двумя башнями. Но в 1830 году его разобрали.

Строительство новой святыни начнется в 1836 году и закончится в 1942 году, когда он уже целиком принадлежал католическому обществу. Это был первый образец псевдоготики в Минске. Тому подтверждение – окна и порталы, но у верхней части строения – классические черты.

Костел перестраивали в конце 19 века, но каким он был, таким практически и остался по сей день.

Существует предание, что это крест с былого костела доминиканов Томаша Аквинского.

Павел Дюсеков, историк, экскурсовод:

У 1980 годзе ў Мінску была Алімпіада, на стыдыёне «Дынама» праводзіўся футбольны алімпійскі турнір. І трэба было пказаць замежнікам, што ў нас не прыцясняюць рэлігіі. Праваслаўныя цэрквы некаторыя яшчэ заставаліся адкрытымі, а вось каталіцкага касцёлу ў Мінску не было. І, такім чынам, у 1980 годзе гэты касцёл першым з мінскіх касцёлаў быў зно ў адкрыты для вернікаў. І з тых часін ён функцыянуе. Пад алтаром гэтага касцёла пахаваны парэшткі знакамітага мастака Яна Дамеля.

Молчаливая Кальвария – приют менской аристократии, католической элиты города, белорусско-литовской шляхты. Вечный покой здесь нашли Виткевичи, Понятовские, Войниловичи, Гайдукевичи, Монюшки, Янушкевичи.

На крупном католическом кладбище часто хоронили семьями. Однако сегодня фамильных захоронений осталось немного. К примеру, род Камоцких. Когда-то эта была очень популярная фамилия в Минске.

Внимание на Кальварии привлекает необычный надмогильный памятник в виде отсеченного дерева с обрубленными верхушкой и ветвями.

К слову, такие изображения не редкость. Первая версия трактует, что так в 19 веке обозначали людей, которые умерли неожиданно.

Другой вариант более романтичный. Так прощались с людьми, которые были последними представителями своего рода и не оставляли после себя наследников. Как отсеченные ветви родового дерева.

Последний покой на Кальварии получил Ян Болеслав Луцкевич – участник восстания Кастуся Калиновского, отец Ивана и Антона Луцкевичей, инициаторов газет «Наша доля» и «Наша нива». Дочь Мария похоронена рядом, а вот могила жены Софьи Лучковской находилась где-то недалеко, крест был деревянный, оттого не сохранился.

На памятниках кладбища отсутствуют кресты. И эта ситуация для Кальварии характерна неспроста.

Павел Дюсеков, историк, экскурсовод:

Па ўсіх могілках крыжа незруйнаванага не знойдзешь. Ён быў ці зруйнаваны, ці зараз адноўлены, ці зламаны. З металічнымі крыжамі сітуацыя была цікавей. Тут правозіліся піянерскія суботнікі. Піянеры прыходзілі ці з малаткамі, ці з нейкімі прыладамі і спілоўвалі гэтыя металічныя крыжы, і здавалі іх на металалом.

Во время похорон здесь была гора цветов.

Вблизи костела, где хоронили самых значимых для религиозной и общественной жизни города людей, находится могила Вацлава Ивановского. Человек, который создал издательство «Загляне сонца i ў наша аконца», был замечательным ученым, ректором Педагогического университета имени Танка.

Видит вечный сон на Кальварии и известный поэт Янка Лучина – Ян Неслуховский. В 1889 году в городской газете «Минский листок» выходит стих молодого поэта «Вясновай парой». Это был первый после восстания напечатанный белорусский стих в газете. Белорусский язык был возвращен в печать.

Кстати, могила поэта – также пример семейного захоронения. Здесь спят его мать, отец, брат.

Кальвария интересна и своими малыми архитектурными формами. Это и склепы. Некоторые из них безымянные, а некоторые принадлежат конкретным родам, например, Виткевичам.

Можете представить, что этому кусочку плитки на дорожке два столетия. Когда-то по ней ходили минчане 19 века, когда на праздники проведывали своих близких. Сегодня у склепов иное назначение.

Павел Дюсеков, историк, экскурсовод:

Гэта ўжо як склады, там няма пахаванняў. Некаторыя гэтыя склепы для нас, на вялікі жаль, безымянные, мы не ведаем, хто там пахваны. Тут захаваўся сапраўдны ганачак, плітка тая ж самая, 19 стагоддзя, сапраўдныя дзверы. Тыя самыя дзверы, якія калісьці зачыняліся. Калі крышку прайсці, то можна пабачыць сапраўдныя краты ў форме крыжа. Магчыма, гэта сведчыць пра тое, што тут пахаваны святар.

Гэта ўжо капліца намінат-біскупа Паўла Равы. Памёр ён у 1855 годзе. Персанаж для гісторыі і царквы, касцёла беларускага, досыць спрэчны, таму што ягонае прызначэнне намінат-біскупам не было зацверджана Ватыканам.

Известна легенда и о Белой панне Кальварии. В конце 19 века одна девушка уснула летаргическим сном. Подумали, что она умерла и замуровали в склепе. Проснувшись, паненка не смогла выбраться из заколоченного гроба.

С тех пор в поздние ноябрьские вечера она бродит по кладбищу. И хоть вандалы разрушили склеп, белая фигура не перестает появляться на могилах. Тайн Кальвария хранит немало.

Павел Дюсеков, историк, экскурсовод:

Усе мы ведаем, што масоны ёсць паўсюль. Масоны былі ў Мінску, іхняя ложа называлася «Северный факел». І якое ж было маё здіўленне, калі на Кальварыі, каля самага касцёла, я знайшоў гроб, фамільны склеп Вайцэхоўскіх. І глядзім на сімволіку: масонскае вока зверху і тыя самыя северные факелы знізу на пахаванні.

Гэты імя ксяндза Аляксандра Сіпайла. Гэта фіалетавы бюст. Святар, які ўсё сваё жыццё аддаў на служэнне вернікам, на служэнне касцёлу. Сіпайла вельмі любілі ў горадзе, яго лічылі мясцовым святым. Нават існавала паданне, што калі магіла стаяла тут, калі падыходзіш і яму на вочы націскаешь, адкрываўся нібыта люк, які вёў у ягоную магілу. Мне гэта распавядалі мае турысты, а адна жанчына сказала, что нават бачыла гэта.

На кладбище сохранились две фигуры святых, возле которых молились верующие, когда костел был закрыт. Здесь проходили службы, хоть и нелегально.

А памятник, напоминающий сеченую пирамиду, самый древний на кладбище. Это красный гранитный валун памяти сестер Тэфалии и Юзэфы Амульских. Относится еще к 1808 году.

Кальвария просуществовала больше 200 лет и вобрала в себя захоронения разных эпох. Здесь покоятся солдаты наполеоновской армии, Первой мировой войны, жертвы большевистского террора, около 3 тысяч евреев из гетто, культурная элита страны, молодые люди, которых забрала майская трагедия на Немиге, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Более 30 тысяч могил и вечная память.