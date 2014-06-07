Станция метро «Малиновка» в Минске: история названия, зона отдыха посреди платформы и природная тема в оформлении

Метрополитен – самый быстрый вид общественного транспорта. Позволить его могут себе лишь города-миллионники. Минск пользуется подземкой 30 лет.

История минского метрополитена начинается в 1976, когда Минскпроект приступает к детальной разработке подземки и из всех вариантов выбирает 8-станционный, проходящий под главным проспектом страны.

Уже в следующем году в районе будущей станции «Парк Челюскинцев» начались первые работы.

Рассчитанное на 8 лет постройки, минское метро сдали 7 лет спустя. И вот 30 июня 1984 года метрополитен был открыт для жителей и гостей столицы.

За три десятилетия подземка разрослась до 29 станций. 29 торжественно открывали на этой неделе.

«Малиновка» стала конечной станцией первой, Московской, линии. Она расположилась на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Есенина рядом с микрорайонами Малиновка и Брилевичи.

Владимир Телепнев, главный архитектор ОАО «Минскметропроект», автор проекта станции метро «Малиновка»:

Такой усредненный норматив расположения станции – в районе километра между станциями. Сама посадка станции диктуется генпланом Минска, то есть генплан определяет, где, какая застройка, какие нагрузки, возможно, будут в этом месте. И в данном случае здесь действительно серьезные нагрузки пассажирские, то есть здесь возможно подхватывание района Ландара, сама Малиновка. То есть нагрузка достаточно большая. Поэтому станция, однозначно, практически сразу планировалась здесь.

Длина участка подземных тоннелей до соседней «Петровщины» – 1,8 км. Перегонные тоннели пересекают подземную реку Мухлю, поэтому понадобилось дополнительное время на организацию водоотводов и другие работы, защищающие путепровод от подземных вод, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Первый пробный поезд между «Малиновкой» и «Петровщиной» запустили еще в конце мая. А значит, с тех пор новая станция минской подземки перешла из рук строителей к эксплуатирующей организации. Пока пробные метросоставы наращивали скорость, на станции завершались последние приготовления к открытию.

Владимир Телепнев, главный архитектор ОАО «Минскметропроект», автор проекта станции метро «Малиновка»:

Эта станция конечная. Здесь, в общем-то, есть необходимость с двумя вестибюлями делать станцию, поскольку она подхватывает одну зону района Малиновка и уходит в сторону улицы Космонавтов. То есть она наиболее удобная. И все конечные станции обычно проектируются с двумя вестибюлями.

Когда-то давно станцию планировали назвать «Университетская», ведь она расположилась в километре от филиала БГУ и общежитий. Но в конечном итоге «Малиновка» стала четвертой станцией из объединенных одной темой в своем оформлении.

В 2012 были открыты «Грушевка», «Михалово» и «Петровщина», построенные на месте одноименных деревень. Новая станция продолжила эту концепцию.

Максим Петруль, скульптор, соавтор проекта станции метро «Малиновка»:

Фактически всех их объединяет то, что они на месте деревень, которые врастали в такой мутант-Минск, который поглощал Грушевку, Михалово, Петровщину, Малиновку. Станции метро и одноименные названия служат таким референтом к деревни, которой уже нет, но она остается за счет названия, за счет станции метро. То есть, собственно говоря, станция метро сегодня – это такая форма мемориализации чего-то прошлого, ушедшего, каких-то деревень.

В дизайне новых станций дорогой мрамор заменили на не менее долговечную металлокерамику.

В оформлении «Малиновки» продолжена природная тема. На путевых стенах установлены панели со стилизованными изображениями кустов малины.

Зеленые и светло-фисташковые цвета позволили сделать интерьер станции легким. Малиновый цвет встречается в отделке на потолках вестибюлей.



Владимир Телепнев, главный архитектор ОАО «Минскметропроект», автор проекта станции метро «Малиновка»:

Конструктивная схема станции: как видите, много колон, 34. Чтобы не было унылой среды, мы посчитали, что в центре должен быть какой-то уголок отдыха, в котором приятно было бы находиться, и он одновременно разбивал эту монотонность станции.

Максим Петруль, скульптор, соавтор проекта станции метро «Малиновка»:

Как мы знаем из истории искусства, колона произошла из дерева. И, собственно говоря, колона нас отсылает к дереву. Здесь мы видим такой игровой перевертыш, назовем его так. То есть мы возвращаем колоне его истинное значение, декодированное.

«Малиновка» рассчитана на пассажиропоток от 20 тысяч человек в сутки.

В целом же, по расчетам экспертов, количество пользователей минской подземкой увеличится на 5%. Ежедневно столичный метрополитен перевозит около миллиона пассажиров. Сегодня это один из самых удобных и быстрых способов перемещения по городу.