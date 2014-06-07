Спартакиада сотрудников МВД и их семей прошла 7 июня под Минском

Новости Беларуси. Летний праздник здоровья. 7 июня под Минском прошла спартакиада сотрудников МВД и их семей. Программа праздника была насыщенной. Команды соревновались в семейной и комплексной эстафетах, перетягивании каната, спортивной рыбалке, конкурсе со скакалками, «боях подушками». Победителей и призеров наградили дипломами, медалями и специальными призами. Сильнейшей команде достался кубок.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Праздник получился. Основная идея праздника, конечно же, это привитие нашему сотруднику - сотруднику органов внутренних дел - здорового образа жизни, всех тех современных качеств, которые нужны в этих достаточно непростых условиях. Мы считаем, что мероприятия, которые мы проводим в МВД - не только спортивные но и прочие, - позволяют жить нам жизнью общей, всем коллективом. Они позволяют нам гармонизировать наши отношения как семейные, так и служебные. Поэтому мы их и в дальнейшем будем проводить, развивать и пропагандировать здоровый образ жизни.