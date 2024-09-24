Сохранение единства в православной вере. Рассказываем о подвиге преподобномученика Афанасия Брестского

Архимандрит Афанасий (Соколов), ректор Минской духовной академии:

День памяти преподобномученика Афанасия и День народного единства в Беларуси вот так рядом идут. Преподномученик Афанасий, наверное, с него начинается этот праздник, потому что он родился примерно в то время (в конце XVI века), когда все силы были брошены на разъединение нашего народа. Первоначально была поставлена задача разъединить, разобщить, рассорить, чтобы народ разделился, а затем, чтобы он исчез с лица земли. Такие люди, как святой Афанасий, это понимали и старались защитить церковь, свой народ, традиции, свою самобытность. Понимали, что эта защита не только сиюминутная, это работа и на будущие поколения, и на века. Поэтому, празднуя День народного единства и День памяти преподобномученика Афанасия Брестского, мы благодарим Господа за то, что нашей белорусской земле были дарованы такие святые и для своего времени, и для нашего времени. Свет их светит и помогает в наше время идти и беречь духовное единство нашего народа, передавать нашим детям и внукам.

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