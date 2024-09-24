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Анонсирована повестка заседания Совета глав государств Содружества

24 сентября 2024 10:41
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Уровень взаимной торговли между странами СНГ ежегодно прирастает. Темпы высокие. Проведена очень большая работа, однако еще есть к чему стремиться. Об этом заявил первый заместитель генерального секретаря Исполкома СНГ Леонид Анфимов в ходе заседания постоянных представителей Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анонсирована повестка заседания Совета глав государств Содружества-2

Ход реализации положений Договора о зоне свободной торговли стал одним из ключевых вопросов сегодняшней встречи. Помимо этого, участники обсудили подготовку к заседаниям Совета глав государств и Совета министров иностранных дел СНГ. Они пройдут в Москве в начале следующего месяца. Повестка уже сформирована. Участники рассмотрят вопросы взаимодействия между государствами Содружества, коснутся также темы развития международных отношений и ситуации в мире. Планируется принятие некоторых важных заявлений.

Анонсирована повестка заседания Совета глав государств Содружества-4

Леонид Анфимов, первый заместитель генерального секретаря Исполнительного комитета СНГ:
Это заявление об укреплении взаимодействия между государствами СНГ в области искусственного интеллекта гражданского назначения. И второе заявление – о принципах обеспечения евразийской безопасности между странами мира. Будет принята также программа взаимодействия государств – участников Содружества Независимых государств по дерадикализации в рамках СНГ. С инициативой по данному вопросу выходит Республика Узбекистан.

В ходе заседания рассмотрели также вопросы деятельности координационного Совета межправительственной фельдъегерской связи. Ежегодно она доставляет порядка 100 тысяч особо важных сообщений. Однако на фоне увеличения количества попыток перехвата информации все более актуальным становится вопрос безопасности.

# СНГ

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