Польский экс-судья Томаш Шмидт открыл фонд в Минске

Польский экс-судья Томаш Шмидт открывает фонд «Польская правда» в Минске. Его цели – укрепление дружбы, взаимопонимания и согласия между гражданами ЕС, Беларуси и России, а также помощь в защите тех, чьи права нарушают на территории Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Томаш Шмидт отметил, что в Польше и Евросоюзе в целом продолжают блокировать ресурсы, передающие правдивую и проверенную информацию. Поэтому созданная структура должна стать своеобразным проводником правды для жителей Европы. Фонд создан в том числе для того, чтобы люди могли получать информацию о европейских и американских политиках, их связях со спецслужбами и коррупции.

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья:

Мы славяне, не надо, чтобы между нами была какая-то проблема. Все проблемы можно решить, надо только знать о возможностях влияния США, Великобритании. Это будет медийная работа, потому что надо распространять нашу мысль, как мы хотим говорить, сотрудничать. Для этого нужна медиасфера не только на польском языке, но и на русском, белорусском, по-английски, по-немецки. Думаем, еще и на итальянском языке.

В мае этого года польский экс-судья Томаш Шмидт попросил политическое убежище в Беларуси. В ответ на это в Польше в отношении него возбудили уголовное дело. Попытка польской стороны объявить Томаша Шмидта в розыск по линии Интерпола не увенчалась успехом: организация отказалась вносить его в розыскную базу.