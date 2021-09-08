Сохранение единства общества, стабильности и безопасности. В Минске проходит итоговый региональный форум «Беларусь адзіная»

Новости Беларуси. Встречи с аншлагом от Бреста до Минска. Столица 8 сентября принимает итоговый региональный форум «Беларусь адзіная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общение заинтересованных в единстве и стабильности людей стало продолжением серии диалоговых площадок. Каждые несколько дней – новый состав участников и новый город. Накануне единомышленников объединил Могилев.

Ведущие политологи, историки и аналитики встретились с активом региона: представителями трудовых коллективов, общественных объединений, студентами и преподавателями. В формате открытого диалога обсуждались политические события, происходящие в нашей стране, говорили о внешних вызовах и угрозах. Участники отметили, что главное – это сохранение единства общества, стабильности и безопасности.

Михаил Погоцкий, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Год народного единства, что очень важно, молодежь должна услышать главный тезис, ключевой посыл, что молодежь – это созидательная сила нашей страны, которая должна быть направлена на развитие нашей страны. Каждый – своим делом, на своем месте для общего блага.

Дмитрий Роговцов, декан факультета экономики и права МГУ имени А. Кулешова:

Несмотря на все вызовы геополитические, внешнеэкономические, народ подчеркивает единство и преданность своему государству, которое способствует сплочению белорусского народа, единению, чтобы реализовать дальнейшие поступательное социально-экономическое развитие нашей страны и государственное строительство.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Общий посыл какой главный? Почему мы говорим, что Беларусь адзіная? Это сохранение независимости и суверенитета нашей страны. То, как победить в этой непростой борьбе за Беларусь, которую мы сейчас ведем. Поскольку цветная революция закончилась, мы отбили этот удар. Сейчас против нас наши западные (как мы раньше говорили) партнеры ведут гибридную войну. Все обстоятельства этих важнейших событий мы здесь и обсуждаем.