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Лукашенко – местной вертикали власти: никому лёгкой жизни не будет

30 мая 2023 09:27
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Никому легкой жизни не будет. Нас ждут непростые времена. Об этом предупредил представителей местной власти Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 30 мая, принимая кадровые решения, сообщает пресс-служба белорусского лидера. 

Александр Лукашенко назначил новых руководителей местной вертикали власти в ряде районов и структуре Гродненского и Минского городских исполкомов. 

Так, председателем Государственного пограничного комитета назначен  Константин Молостов (ранее занимал должность начальника Гродненской пограничной группы). Анатолий Лаппо, который возглавлял Госпогранкомитет РБ, уволен с военной службы в запас. 

Андрей Хмель стал председателем Гродненского горисполкома, членом Гродненского облисполкома (ранее занимал должность министра ЖКХ). 

Игорь Мороз назначен главой Оршанского райисполкома. Анатолий Лодыга – Солигорского, Юрий Карлович – Клецкого райисполкома. 

Вадим Передня стал главой администрации Первомайского района Минска (ранее занимал должность заместителя главы района). 

Принимая кадровые решения, Президент Беларуси отметил, что в следующем году состоятся выборы местных советов и депутатов Палаты представителей. Пройдет в новом формате Всебелорусское народное собрание. Эти кампании необходимо провести честно и достойно, сказал Лукашенко. 

Особое внимание потребовал глава государства уделить работе с людьми. "Вопросов, которые вас не касаются, там нет. Школы – ваши, дома культуры – ваши, спортивные объекты – ваши, больницы – тоже ваши. У вас нет не ваших вопросов в вашем регионе", – подчеркнул Президент. 

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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