Лукашенко – местной вертикали власти: никому лёгкой жизни не будет

Никому легкой жизни не будет. Нас ждут непростые времена. Об этом предупредил представителей местной власти Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 30 мая, принимая кадровые решения, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко назначил новых руководителей местной вертикали власти в ряде районов и структуре Гродненского и Минского городских исполкомов.

Так, председателем Государственного пограничного комитета назначен Константин Молостов (ранее занимал должность начальника Гродненской пограничной группы). Анатолий Лаппо, который возглавлял Госпогранкомитет РБ, уволен с военной службы в запас.

Андрей Хмель стал председателем Гродненского горисполкома, членом Гродненского облисполкома (ранее занимал должность министра ЖКХ).

Игорь Мороз назначен главой Оршанского райисполкома. Анатолий Лодыга – Солигорского, Юрий Карлович – Клецкого райисполкома.

Вадим Передня стал главой администрации Первомайского района Минска (ранее занимал должность заместителя главы района).

Принимая кадровые решения, Президент Беларуси отметил, что в следующем году состоятся выборы местных советов и депутатов Палаты представителей. Пройдет в новом формате Всебелорусское народное собрание. Эти кампании необходимо провести честно и достойно, сказал Лукашенко.

Особое внимание потребовал глава государства уделить работе с людьми. "Вопросов, которые вас не касаются, там нет. Школы – ваши, дома культуры – ваши, спортивные объекты – ваши, больницы – тоже ваши. У вас нет не ваших вопросов в вашем регионе", – подчеркнул Президент.