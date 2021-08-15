Содержит витамин молодости. Как арбуз поможет похудеть и кому он противопоказан?

В потеплении климата белорусы нашли немало плюсов. В их числе и возможность выращивать вкусные, сладкие и сочные арбузы. Но не все знают, что это лакомство способно не только доставить наслаждение вкусом, но и помочь сбросить несколько килограммов, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Анна Бедрицкая, диетолог, врач-нутрициолог:

На самом деле это очень полезная ягода, обязательно включите ее в рацион. Содержит много солей калия, натрия, фосфор, витамин C – витамин молодости, витамин здоровья – другие витамины. Сейчас сезон арбузов, включайте его в свой рацион.

Арбуз на 92 % состоит из воды, и где-то 6 % сахаров, причем сахара простые. Приблизительно 100 грамм арбуза – это две столовые ложки сахара. Поэтому есть противопоказания к употреблению арбуза – это люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Арбуз содержит много клетчатки, может вызвать метеоризм, вздутие, диарею. Противопоказан людям с заболеваниями поджелудочной железы (потому что большое количество сахара) и предстательной железы. Также противопоказан людям с заболеваниями почек, потому что, по сути, арбуз – это вода с сахаром и немножко витаминов, такой коктейль. Поэтому нагружает сильно поджелудочную железу. И, конечно, диабетикам в большом количестве не рекомендован.