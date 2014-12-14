Соцработников Могилевской области пересадили на электровелосипеды

Новости Беларуси. Велосипеды с двигателями теперь на вооружении у соцработников Могилевской области. У такого транспортного средства внушительные технические возможности, но при этом для его использования не требуется специальных документов. Для счастливых обладателей электровелосипедов сроки и качество поездок к своим подопечным стали куда более привлекательными.

Мария Кашкова – соцработник хоть и молодой, но опытный. Одиноким пенсионерам помогает уже почти 10 лет. В основном пешком или на велосипеде. Но на днях Мария получила необычного двухколесного помощника.

Электровелосипед развивает скорость до 50 км/ч. А заряда аккумулятора хватает не менее, чем на полсотни километров.

Такого ресурса соцработнику более чем достаточно, чтобы за самое короткое время успеть навестить всех своих подопечных.

Мария Кашкова, социальный работник Кировского районного центра социального обслуживания населения:

А подопечных у меня 11, поэтому я должна добираться очень быстро, чтобы ко всем успевать. А когда нужно, когда захочу себя поддержать в физической форме, покручу педальки. Я очень довольна, что у меня такой конь, что он развивает такие же скорости, как скутер. Но для этого не нужны мне права, которых у меня и нет.

Технические возможности железного коня особенно порадовали Михаила Свирида. Все подопечные единственного в районе мужчины-соцработника живут в отдаленных деревнях и добираться до них теперь стало и комфортнее, и быстрее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Свирид, социальный работник Кировского районного центра социального обслуживания населения:

Классная штука. Вроде бы, велосипед простой. Здесь находится аккумулятор, задал скорость и поехал. Хорошо, что асфальт сухой. Надеемся, что снег нескоро выпадет, будем ездить. Выпадет снег – поставим до весны.

Ольга Мержий, директор Кировского районного центра социального обслуживания населения:

Вообще, для жителей Кировска и Кировского района велосипеды являются брендом. А для нашей профессии, социального работника, это ускорит работу – добраться до наших подопечных.

Единственное, на что сетуют соцработники, своих железных помощников им, возможно, придется оставить до весны. Ведь любителям езды по зимней заснеженной дороге на велосипедах могут грозить штрафы.

Евгений Жилинский, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Могилевского облисполкома:

В соответствии с правилами дорожного движения, передвигаться на велосипеде запрещено только лишь в условиях снегопада и гололедицы. И если велосипедист будет остановлен сотрудником ГАИ в данный период, то есть будет идти снегопад, он будет подвергнут административному взысканию в виде штрафа до трех базовых величин.

Но радует одно, признаются счастливые обладатели новинки, что уже весной можно будет возобновить такие приятные поездки.