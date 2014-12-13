Жизнь незрячих людей в Беларуси

265 лет назад французский философ Дени Дидро написал свое сочинение «Письмо о слепых в назидание зрячим». Этот сюжет не претендует на назидание тем, кто сейчас нас не только слышит, но и видит. Но задуматься о том, что такое полный мрак он заставит.

По данным Всемирной организации охраны здоровья, ежегодно количество слепых в мире увеличивается на 1 миллион человек, каждые 5 минут теряет зрение один взрослый человек, каждую минуту — один ребенок. Минчанин Юрий Иванович Мягкий с детства знал, что однажды мир для него потухнет.

Юрий Мягкий:

Зрение, в принципе, года три назад я потерял. В принципе, я был к этому готов, то, что я ослепну, я понимал. Я понимал, что это сложно — потерять зрение человеку.

Плохое зрение у Юрия было с рождения. Необратимые процессы начались, когда зрение упало до минус 22. Сперва способность видеть потерял один глаз, а затем и другой. Страшный диагноз – отслоение сетчатки. Полностью потеряв зрение Юрий встал в один ряд с тридцатью семью миллионами таких как он. Кстати, медики предупреждают, что через 6 лет цифра количество слепых людей удвоится. Как живут эти люди, мы должны только догадываться. Самый известный слепой, древнегреческий поэт Гомер говорил, что понять слепого может только слепой. А теперь представьте чувства Юрия, который до потери зрения был художником!

Искусство не только окрыляло, но и кормило. Слепота лишила мужчину источника дохода, и теперь он в растерянности.

Юрий Мягкий:

Если брать, допустим, чисто то производство, которое, ну, я, в общем-то, по инвалидности, где-то на заводе сидеть или где-то, допустим, на любом предприятии или за столом. Это нужно, получается что.

Как настоящий мужчина Юрий понимает, что он добытчик, но где и как добыть деньги на хлеб насущный он не знает, потому и обратился за помощью на СТВ. Аккурат накануне всемирного дня слепых. Он, кстати, отмечается 13 ноября. Главной организацией, занимающейся людьми с подобными особенностями в Беларуси является Белорусское товарищество инвалидов по зрению. БТИЗ проводит комплексную реабилитацию, которая включает в себя как социальную и медицинскую реабилитацию, так и трудовую.

Татьяна Смоляк, заместитель директора по идеологической работе и социальным вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»:

Возможность у инвалидов по зрению работать есть. Здесь зависит от квалификации. Если же нет образования, то большинство приходит к нам на «Светоприбор», где у нас основная профессия слесарь механосборочных работ.

Специалисты организации оказывают не только помощь в трудоустройстве, но и в социальной реабилитации и адаптации.

Татьяна Смоляк:

Прежде всего, составляется индивидуальная программа реабилитации. Это может быть и работа с семьей, это может быть элементарная реабилитация, например, обучение владению тростью.

Потерял зрение, но наши инвалиды самостоятельно приезжают со многих микрорайонов нашего Минска на работу. У нас есть цех надомного труда, тех, кто уже совсем не могут приехать и кого не могут привезти к нам на работу, то мы работу развозим на дом.

В общем, было бы, что называется, желание, а возможности у этих людей, порой, поражают. Во время съемок Юрий сказал, что с потерей зрения у него открылись способности предвидеть катастрофы.

Юрий Мягкий:

Уже года три назад, когда я потерял зрение, я понял, что раз уж идёт эта информация, то нужно её брать, нужно пытаться всё, что угодно с делать. Во всяком случае, я уверен, что жалко, что тебе даётся, а ты можешь пролежать, проходить, поэтому я взял пластилин, карандаш, пытаюсь фиксировать это и продвинуться в этом.

Совпадение это или нет, но во время съемок Юрий заметил, что он видит аварию, связанную с космосом. Каково же было наше удивление, когда на следующий день СМИ всей планеты сообщили, что в США при старте упала ракета-носитель с грузом для МКС. Кто знает, быть может, Юрий Мягкий – это наша белорусская Ванга, которая, кстати, обрела дар ясновидения тоже после того, как полностью ослепла. К сожалению, в отличие от Ванги, на жизнь Юрий своим даром зарабатывать не может, поэтому путь у него следующий.

Татьяна Смоляк:

Прежде всего, можно обратиться в Минскую областную организацию, можно обратиться сразу к нам. Я, прежде всего, хочу сказать, что у нас работают инвалиды не только слесари механосборочных работ.

Конечно, бывшему художнику хотелось бы творческой реализации, но, как говорится, не до жиру быть бы живу. Мужчина отвлекается на лепку из пластилина. В ней он находит душевное расслабление и отвлечение от собственного недуга.

Татьяна Смоляк:

Мы всегда говорим, чтобы конкурировать на рынке труда, мы должны быть грамотнее, сильнее, образованнее, чем, в общем-то, здоровые люди..

На вопрос: хотели бы вы работать. Юрий твердо заявляет: Да! Ведь именно поэтому он и обратился в программу «Добро пожаловаться!» и стал ее героем. В прямом и переносном смысле. Кстати, не единственным в этом сюжете. Павел Руденя личность небезызвестная. Не писал о нем и не снимал, разве что ленивый. Мы о нем рассказывали неоднократно. Общение с Павлов всегда заставляет задуматься. Как, живя в полном мраке, можно оставаться таким позитивным и светлым человеком? Он, в отличие от многих зрячих, нашел свое место в жизни, что называется, на ощупь.

Павел Руденя:

Я закончил школу для слабовидящих детей города Гродно, также закончил школу по классу трубы. Работаю на нескольких радиостанциях.

А все начиналось с того, что лет десять назад Павел из подручных средств типа примитивного усилителя, магнитофона и телефона в собственной квартире в Курасовщине соорудил домашнюю радиостудию. И не просто соорудил, а вышел в эфир. Его «Местное радио» охватывало несколько близлежащих к дому улиц и стало популярным, причем не только в Курасовщине. 15 лет назад Павел Руденя стал лауреатом самой престижной премии в области радио премии Попова.

Паша Руденя:

Горжусь то, что премию Попова получил, то, что я работаю на радио, то, что меня окружают друзья. Что в моей жизни всё хорошо, всё прекрасно, что меня окружают хорошие друзья, то, что у меня сложилось в жизни так, как я захотел, как хотел, так оно и сложилось. Начиналось-то всё с радио обычного, которое проводное. А потом вот уже как-то постепенно, постепенно.

Заметим, что ни местное радио, ни нынешнее место работы Павла денег ему не приносят. Разве что моральное удовлетворение и мысль о том, что он такой же как и все. Его темный мир более ярок и насыщен красками, нежели у многих зрячих со 100-процентным зрением.

Паша Руденя:

На этом же жизнь не заканчивается, она как бы дана один раз, её нужно прожить с достоинством. Я понимаю, что это тяжело, но есть же социальные центры. В любом случае нужно не теряться, нужно улыбаться во все свои 64 минус 32 и радоваться жизни.

Не секрет, что пенсия инвалида сегодня не позволяет почувствовать себя полноценным человеком, но Павел не унывает.

Паша Руденя:

Например, не было денег, я играл в вагонах метро, играл на рынках минских, играл в других городах на рынках где-то, чтобы заработать денежку.

Кстати, знаменитый певец и музыкант Стиви Уандер потерял зрение в грудном возрасте. Его наиболее известную композицию узнают с первых аккордов на всей планете. Стиви 22 раза получал премию «Грэмми». Герои этого сюжета не гонятся за премиями и славой. Они просто хотят донести до нас всех мысль, что темнота — это еще не конец света.

13 ноября планета отмечает день слепых. И то, что мы их не видим в повседневной жизни, не означает, что их нет рядом. Просто они очень незаметны и живут в своем мире полном красок и эмоций, которых так часто не хватает нам — здоровым и ясновидящим.