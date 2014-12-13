Работник одного из банков Могилевщины много лет воровала деньги вкладчиков, однако компенсировать потери никто не спешит

Новости Беларуси. 16 обманутых вкладчиков банка в Быховском районе уже больше полугода не могут вернуть свои деньги. Их финансами по своему усмотрению распоряжалась работница банка. Пользуясь доступом к чужим счетам, она регулярно пополняла свой карман. Об этой ситуации телеканал СТВ уже рассказывал летом. Тогда руководство банка пообещало, что все украденные деньги будут возвращены законным владельцам. Но до сих пор этого не произошло.

Съемочную группу СТВ жительница деревни Восточная Быховского района узнала с первой секунды. Потому сразу — о наболевшем. Полгода назад мы встречались с Раисой Шепетовой, которая стала одной из пострадавших вкладчиков. Банк, которому доверяла пенсионерка, обманывал женщину не один год. Точнее не сам банк, а одна из его недобросовестных сотрудниц и по стечению обстоятельств — односельчанка Раисы Константиновны.

Ирина Недобоева, СТВ:

Как оказалось, незаконной деятельностью сотрудница банка занималась целых 9 лет. За это время ей удалось пополнить свой карман на 1,5 млрд белорусских рублей. Всего от рук горе-мошенницы пострадали 16 вкладчиков.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области:

Она оформляла подложные расчетные кассовые ордера, присваивала денежные средства вкладчиков, находящиеся на счетах в банке. Кроме денег, она похитила 7 облигаций стоимостью 7 тысяч долларов.

Возмущению сельчан нет предела.

Ведь еще полгода назад банк клятвенно обещал с лихвой компенсировать все потери.

Но обещанных денег нет, как и гарантий на ближайшее разрешение этой довольно щекотливой ситуации.

Василий Шевцов, пострадавший:

Я не мог получить выписки. А директор Быховского банка мне сказала: Откуда вы знаете, что они у вас были. Меня возмущает работа сотрудников банка, которые допустили такое, что кассир в банке на протяжении стольких лет могла беспрепятственно, и я не могу поверить, что этого можно было не замечать.

Банк и сейчас не отказывается от своих обязательств по возмещению исчезнувших со счетов денег. Но сельчан возмущают другое: банковские работники не перестают задавать каверзные вопросы о происхождении похищенных солидных сумм на их счетах.

Раиса Шепетова, пострадавшая:

Кого вообще интересует, где я брала деньги. Я же их не украла, я заработала своими мозолями.

В ответ на негодование сельчан руководство Быховского отделения финансового учреждения только разводит руками. Однако уверяет, что для вкладчиков ситуация благополучно разрешится в самое ближайшее время.

Лариса Панкова, директор Быховского центра банковских услуг:

У меня такой информации нет, что банк давит, все письменные обращения передали в Следственный комитет. Давления никакого не может быть со стороны банка. Все вопросы, касающиеся возмещения вкладов и процентов, которые не получили наши клиенты, будут возмещены нашим банком. Я думаю, клиенты пусть немного потерпят.

Тем временем обвиняемая в хищениях сотрудница банка сейчас под стражей.

Когда женщину уличили в махинациях, она так и не смогла пояснить, куда потратила такую крупную сумму. В отношении нее возбуждено сразу три уголовных дела.

Если суд докажет ее вину, ей может грозить до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества. Но пока обманутых сельчан больше заботит вопрос о возврате своих, кровно заработанных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.