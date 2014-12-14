Памятник Адаму Мицкевичу в Минске: знают ли горожане, где он расположен?

Немига – уникальный квартал старого города, получивший современное звучание. На пересечении улиц Романовская слобода и Немига раскинулся сквер, а в нем – романтичная скульптура мужчины, задумчиво глядящего вдаль. Проверим, знают ли минчане, кому установлен этот памятник.
Минчане:
Нет, не знаю.
Не знаю точно, не буду обманывать.
Писатель белорусский какой-то, наверное.
Адам Мицкевич, если не ошибаюсь, белорусский писатель.
Адам Мицкевич.
Честно? Нет.
Адам Мицкевич.
Адам Мицкевич рассказывал о красотах Беларуси на польском языке. Он стал величайшим поэтом романтизма XIX века, общим для белорусов и поляков. А что знают о нем минчане?
Минчане:
Писатель белорусский.
Писатель.
Белорусский и одновременно польский писатель, просветитель, реформатор.
Замечательный писатель. Знаю его по школьной программе.
Памятник Адаму Мицкевичу был установлен в 2003 году.
Это трехметровая бронзовая скульптура странника, после долгих путешествий вернувшегося на родину. Давайте выясним, все ли минчане знают, где именно расположился памятник Адаму Мицкевичу.
Минчане:
Хороший вопрос.
Это не напротив цирка?
Находится на Городском валу.
Это здесь, внизу, где Городской вал. Видел, помнил, знаю.
Этот памятник находится в сквере на Городском валу.
Пересечение Немиги и Городского вала, сквер Адама Мицкевича. Белорусско-польско-литовский поэт.
Адам Мицкевич внес значительный вклад в развитие белорусской литературы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Скульптура поэта гармонично вписалась в одноименный сквер и сделала это место романтичнее.