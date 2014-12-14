Памятник Адаму Мицкевичу в Минске: знают ли горожане, где он расположен?

Немига – уникальный квартал старого города, получивший современное звучание. На пересечении улиц Романовская слобода и Немига раскинулся сквер, а в нем – романтичная скульптура мужчины, задумчиво глядящего вдаль. Проверим, знают ли минчане, кому установлен этот памятник.

Минчане:

Нет, не знаю.

Не знаю точно, не буду обманывать.

Писатель белорусский какой-то, наверное.

Адам Мицкевич, если не ошибаюсь, белорусский писатель.

Адам Мицкевич.

Честно? Нет.

Адам Мицкевич.

Адам Мицкевич рассказывал о красотах Беларуси на польском языке. Он стал величайшим поэтом романтизма XIX века, общим для белорусов и поляков. А что знают о нем минчане?

Минчане:

Писатель белорусский.

Писатель.

Белорусский и одновременно польский писатель, просветитель, реформатор.

Замечательный писатель. Знаю его по школьной программе.

Памятник Адаму Мицкевичу был установлен в 2003 году.

Это трехметровая бронзовая скульптура странника, после долгих путешествий вернувшегося на родину. Давайте выясним, все ли минчане знают, где именно расположился памятник Адаму Мицкевичу.

Минчане:

Хороший вопрос.

Это не напротив цирка?

Находится на Городском валу.

Это здесь, внизу, где Городской вал. Видел, помнил, знаю.

Этот памятник находится в сквере на Городском валу.

Пересечение Немиги и Городского вала, сквер Адама Мицкевича. Белорусско-польско-литовский поэт.

Адам Мицкевич внес значительный вклад в развитие белорусской литературы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Скульптура поэта гармонично вписалась в одноименный сквер и сделала это место романтичнее.