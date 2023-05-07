Работники и ветераны БелЖД спели вместе с пассажирами. В минском вокзале прозвучали мелодии военных лет

Новости Беларуси. Работники и ветераны Белорусской железной дороги спели вместе с пассажирами. Всем знакомые мотивы песен военных лет зазвучали под сводами минского вокзала. Флешмоб был недолгим, но запоминающимся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Происходящее определенно подняло настроение всем зрителям. Даже опаздывая на поезд, пусть на мгновение, но был повод отвлечься от суеты и задуматься: у нашей страны богатое историческое прошлое, а будущее зависит от каждого из нас.

Впервые такой музыкальный флешмоб накануне 9 Мая провели на минском вокзале в 2021-м. Тогда ролик, размещенный в интернете, в течение нескольких дней посмотрело около миллиона пользователей Сети.