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Работники и ветераны БелЖД спели вместе с пассажирами. В минском вокзале прозвучали мелодии военных лет

07 мая 2023 10:59
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Новости Беларуси. Работники и ветераны Белорусской железной дороги спели вместе с пассажирами. Всем знакомые мотивы песен военных лет зазвучали под сводами минского вокзала. Флешмоб был недолгим, но запоминающимся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Работники и ветераны БелЖД спели вместе с пассажирами. В минском вокзале прозвучали мелодии военных лет-1

Работники и ветераны БелЖД спели вместе с пассажирами. В минском вокзале прозвучали мелодии военных лет-3

Происходящее определенно подняло настроение всем зрителям. Даже опаздывая на поезд, пусть на мгновение, но был повод отвлечься от суеты и задуматься: у нашей страны богатое историческое прошлое, а будущее зависит от каждого из нас.  

Работники и ветераны БелЖД спели вместе с пассажирами. В минском вокзале прозвучали мелодии военных лет-6

Впервые такой музыкальный флешмоб накануне 9 Мая провели на минском вокзале в 2021-м. Тогда ролик, размещенный в интернете, в течение нескольких дней посмотрело около миллиона пользователей Сети. 

Работники и ветераны БелЖД спели вместе с пассажирами. В минском вокзале прозвучали мелодии военных лет-9

Судя по усилиям организаторов и размаху творчества, нынешняя попытка – это реальная заявка на лидерство.  

# Великая Отечественная война # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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