Соцопрос: почти 80% белорусов всегда чувствуют себя в безопасности у себя дома

Новости Беларуси. В последние годы вопросы безопасности выходят на первый план. Особенно с учетом складывающейся обстановки как вокруг, так и внутри нашей страны. Однако несмотря на существующие угрозы, силовые и оборонные ведомства надежно стоят на защите нашего государства и его граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это подтверждают и данные социсследования. С 8 по 22 февраля Институт социологии НАН провел телефонный опрос. Участие в нем приняли 900 человек. Согласно результатам, почти 78 % опрошенных всегда чувствуют себя в безопасности у себя дома. Еще 17 % ответили «чаще да». И лишь 2,7 % человек никогда не ощущают себя в безопасности. По мнению социологов, такие данные очень показательны. Столь позитивная оценка ситуации со стороны населения говорит о высоком доверии к правоохранителям и другим структурам, обеспечивающим защиту и порядок в стране. Также опрос показал, что более 77 % белорусов удовлетворены своей жизнью, а свыше 86 % респондентов не планируют уезжать из страны.