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Белорусские военные отправились в Россию изучать применение ядерных боеприпасов

04 апреля 2023 10:41
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Белорусские военные изучат применение тактических ядерных боеприпасов оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские военные отправились в Россию изучать применение ядерных боеприпасов-1

Боевые расчеты отправились в Россию для практической подготовки, которая организована на одном из полигонов, об этом сегодня, 4 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Основными вопросами для изучения станут дальнейшее совершенствование практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведение учебно-боевых пусков. Кроме того, личному составу расчетов предстоит детально изучить вопросы содержания и применение тактических ядерных боеприпасов комплексов «Искандер».

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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