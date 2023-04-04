Белорусские военные отправились в Россию изучать применение ядерных боеприпасов

Боевые расчеты отправились в Россию для практической подготовки, которая организована на одном из полигонов, об этом сегодня, 4 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Основными вопросами для изучения станут дальнейшее совершенствование практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведение учебно-боевых пусков. Кроме того, личному составу расчетов предстоит детально изучить вопросы содержания и применение тактических ядерных боеприпасов комплексов «Искандер».

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