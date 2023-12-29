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Депутаты Палаты представителей рассмотрят ряд международных документов

29 декабря 2023 06:27
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Беларусь продолжает укреплять сбалансированную внешнюю политику. Особое значение здесь имеет расширение взаимодействия со странами дальней дуги. Ряд международных документов рассмотрят 29 декабря в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Палаты представителей рассмотрят ряд международных документов-1

На одно чтение депутатам представят законопроекты, которые касаются присоединения Беларуси к Шанхайской организации сотрудничества, ратификации нескольких межправительственных соглашений: с Экваториальной Гвинеей – об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов, с Султанатом Оман – о воздушном сообщении. Планируется также утвердить Договор о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении госзакупок, а во втором чтении – рассмотреть изменение законодательства о рекламе. И сегодня же во второй половине дня состоится заседание 11-й сессии Совета Республики.

# Палата представителей # общество

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