Депутаты Палаты представителей рассмотрят ряд международных документов

На одно чтение депутатам представят законопроекты, которые касаются присоединения Беларуси к Шанхайской организации сотрудничества, ратификации нескольких межправительственных соглашений: с Экваториальной Гвинеей – об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов, с Султанатом Оман – о воздушном сообщении. Планируется также утвердить Договор о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении госзакупок, а во втором чтении – рассмотреть изменение законодательства о рекламе. И сегодня же во второй половине дня состоится заседание 11-й сессии Совета Республики.