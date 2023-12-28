Директор минской гимназии рассказала, почему дети любят проводить каникулы в школьных лагерях

Ура, каникулы! Любимое время школьников наступило. В этом счастливым юным «отпускникам» помогут не только родители, но и педагоги, которые используют учебный тайм-аут, чтобы превратить образовательный процесс в яркие впечатления в школьных лагерях, на спортивных площадках, экскурсиях, квестах, представлениях и других развлечениях.

Екатерина Забенько, СТВ: Давайте поговорим о детях, которые приходят в период зимних каникул в школу. Как вы чувствуете: это их инициатива, им интересно так проводить время или это связано с тем, что родители в основном работают в этот период?

Наталия Бушная, директор гимназии № 1 Минска имени Франциска Скорины: Вообще, школьное время – это время, когда общение является для детей одной из ведущих ценностей. Безусловно, младшие школьники, первая ступень образования, родители не могут оставить детей одних и, естественно, пользуются возможностями школьных лагерей. Но вот тех, кто постарше, привлекают мероприятия и встречи, которые организуются в учреждениях образования.

Екатерина Забенько:

У вас огромный педагогический опыт, вы заслуженный учитель Беларуси – есть с чем сравнить. Как вы считаете: как раньше проводили дети свое свободное время в зимние каникулы и как сейчас – большая разница?

Наталия Бушная:

Осознание того, что гаджеты – это не всегда хорошо, оно уже приходит к детям. Чаще всего это старшая ступень. Поэтому общение, которое организуется на хорошей основе в учреждениях образования, очень привлекает детей. Они идут с удовольствием. Иногда даже наблюдаешь, может, даже с родителями беседуя, говорят: я не поеду с мамой, хотя у нас какое-то семейное дело – у нас сегодня в школе организуется. Это нас очень радует.