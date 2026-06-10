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В Минске прошла церемония награждения победителей VI открытого турнира по тактической стрельбе

10 июня 2026 07:14
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В Минске прошла церемония награждения победителей открытого турнира по тактической стрельбе среди подразделений оперативного назначения. Соревнования собрали бойцов из Беларуси и зарубежных стран. В числе гостей – министр внутренних дел Иван Кубраков, руководители силовых структур, делегации из Азербайджана, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана, а также наблюдатели из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошла церемония награждения победителей VI открытого турнира по тактической стрельбе-2

Перед церемонией они ознакомились с выставкой техники и вооружения. Атмосферу усилило участие ветеранов, курсантов и воспитанников военно-патриотического клуба «Орлята. Наследники Победы!». Турнир организован Минским управлением милиции особого назначения. Состязания проходили в новом спортивно-тактическом комплексе, построенном по поручению Президента. Здесь бойцы оттачивают мастерство в условиях, максимально приближенных к реальным. Турнир стал площадкой для обмена опытом и укрепления международного сотрудничества. 

В Минске прошла церемония награждения победителей VI открытого турнира по тактической стрельбе-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Я хочу от всей души поблагодарить всех за участие в турнире. Поздравить вас с победами, с заслуженными наградами. Вы плодотворно потрудились. Уверен, что опыт, который вы получили на этом турнире, поможет вам в выполнении поставленных задач.

Победителями среди иностранных команд стали представители специального отряда быстрого реагирования «Лидер» Росгвардии. Среди белорусских подразделений первенствовали бойцы специального подразделения «Алмаз». Призеры получили медали, дипломы и ценные подарки.

# Иван Кубраков # МВД Республики Беларусь

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