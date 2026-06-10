В Минске прошла церемония награждения победителей VI открытого турнира по тактической стрельбе

В Минске прошла церемония награждения победителей открытого турнира по тактической стрельбе среди подразделений оперативного назначения. Соревнования собрали бойцов из Беларуси и зарубежных стран. В числе гостей – министр внутренних дел Иван Кубраков, руководители силовых структур, делегации из Азербайджана, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана, а также наблюдатели из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед церемонией они ознакомились с выставкой техники и вооружения. Атмосферу усилило участие ветеранов, курсантов и воспитанников военно-патриотического клуба «Орлята. Наследники Победы!». Турнир организован Минским управлением милиции особого назначения. Состязания проходили в новом спортивно-тактическом комплексе, построенном по поручению Президента. Здесь бойцы оттачивают мастерство в условиях, максимально приближенных к реальным. Турнир стал площадкой для обмена опытом и укрепления международного сотрудничества.