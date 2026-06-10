В Белгидромете подвели итоги паводкового сезона. Несмотря на большой снежный покров, стихия вела себя спокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабных затоплений и чрезвычайных ситуаций удалось избежать. Максимальные уровни воды на большинстве рек не вышли за рамки средних многолетних значений. Тем не менее затопления зафиксированы в Гомельской, Могилевской и Витебской областях – пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, мосты и участки дорог.

Екатерина Истомина, начальник службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета:

Высокие температуры днем, заморозки в ночные часы, а также недобор осадков весенний в начале весны привели к тому, что снег тающий постепенно пополнял наши реки и не произошло высокого половодья. В Белгидромете специалисты, гидрологи, прогнозисты ожидали максимальных уровней весеннего половодья на уровне средних многолетних значений. Это и подтвердилось.

Прошедшая весна оказалась теплее нормы: средняя температура составила почти 9 градусов – на полтора пункта выше климатической нормы. Такая теплая весна случается один раз примерно в 20 лет.